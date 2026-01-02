Köy çocukları, gençlik merkezi gönüllüleriyle doyasıya eğlendi

Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Böğürdelen İlkokulu'nda eğitim gören çocuklar, Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında unutulmaz bir gün yaşadı.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Hasköy Gençlik Merkezi, Hasköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okul ziyaretleri ve Gençlik Merkezi Tanıtım Günleri kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede genç gönüllülerden oluşan 5 kişilik ekip, Hasköy ilçesine bağlı Böğürdelen İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte çocuklarla çeşitli oyunlar oynayan gönüllüler, ebru çalışması gerçekleştirdi, yüz boyama yaptı ve balonlarla eğlenceli anlar yaşattı. Düzenlenen etkinlikler sayesinde çocuklar doyasıya eğlenirken, gönüllüler de öğrencilerin takdirini kazandı. Etkinlik sonunda, yeni yıl anısı olarak Hasköy Gençlik Merkezi el sanatları kursunda usta öğretici Oya Yavuz ve kursiyerleri tarafından hazırlanan ponpon kardan adam oyuncakları tüm öğrencilere hediye edildi.

Usta öğretici Oya Yavuz, yaptığı açıklamada, "Gönüllü arkadaşlarımız ve kursiyerlerimizle birlikte çocuklar için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu tarz bir etkinlik yapmaya karar verdik. Çocuklarımızı bir nebze de olsa mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Kardan adam yaptık, onların yüzündeki mutluluk ve tebessüm bizleri de mutlu etti. Bugünkü etkinlikte yeni yıl konseptini tercih ettik. Emeği geçen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Böğürdelen İlkokulu Müdürü Mehmet Cahit Süzer ise "Birleştirilmiş sınıfta görev yapıyorum. Bugün çocuklarımızla birlikte Hasköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nden gelen arkadaşlarımızla çok güzel etkinlikler gerçekleştirdik. Çocuklarımız için çok neşeli ve özel bir gün oldu. Ebru sanatı gibi önemli bir sanatı bizzat deneyimleyerek öğrenmeleri çok kıymetliydi. Dağıtılan hediyelerle de öğrencilerimizin yüzleri güldü. Bu güzel günü yaşatan herkese teşekkür ediyor, bu tür etkinliklerin artmasını diliyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ