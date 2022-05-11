Bodrumspor'da hedef 2. Lig

-Bodrum spor'da hedef 2. Lig

MUĞLA - Milli antrenör Adnan Kıstak liderliğinde bölgesel ligde mücadele edecek Bodrum Belediyesi Bodrum spor Kadın Voleybol takımına, 3 milli futbolcu katıldı.

Geçtiğimiz aylarda kurulan Bodrum spor Kadın Voleybol Takımı, kariyerinde Türk Milli Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe ve Beşiktaş antrenörlükleri de bulunan Adnan Kıstak yönetiminde bölgesel lig maçlarına çıkıyor. Aynı zamanda Kıstak'ın geçmiş yıllarda öğrencileri olan milli oyuncular Yeliz Başa, Deniz Hakyemez ve Burcu Genç ile Slovakya'da forma giyen Ecem Şahin, bölgesel lig maçları döneminde yeşil beyazlı formayı giyecek. Takım kaptanı ise tecrübeli voleybolcu İdil Ulusoy.

Bodrum Bitez Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak bölgesel lig maçlarında yeşil beyazlılar 12 Mayıs Perşembe saat 18.00'da Aydın Sönmez spor, 13 Mayıs Cuma saat 20.00'da Kuşadası Belediyesi 14 Mayıs Cumartesi saat 18.00'da Milas Belediye ile karşı karşıya gelecek.

Antrenör Adnan Kıstak, milli takım oyuncularının bölgesel lig maçları için geldiğini ifade ederek şöyle dedi:

"Bu oyuncular, Türkiye'nin en değerli sporcuları. Çoğu yurtdışında oynuyor. Bölgesel lig için çok iyi bir takım kurduk ama bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Belediye ve Halk Eğitimi Müdürlüğü işbirliği ile Bodrum'da ücretsiz spor kursları yapıyoruz. Bu kurslara daha fazla çocuğun gelebilmesi için bir farkındalık oluşturmak istiyoruz ve seneye 2. Ligde gençlerimizle oynamak istiyoruz. 3 gün boyunca burada bölgesel lig maçlarımız olacak, 2. Lige yükselmek istiyoruz. Tüm Bodrumluları 3 gün boyunca salona davet ediyoruz"

Tecrübeli voleybolcu kaptan İdil Ulusoy ise Bodrum'a geliş amaçlarını şu sözlerle anlattı:

"Bodrumspor bu sene 2. Lige çıkmayı hedefliyor. Öncelikli olarak bunun için buradayız ama bunun arkasında çok başka bir amaç var. Bodrum'da Adnan Kıstak vasıtasıyla ücretsiz verilen spor okulları hizmeti var. Biz de onlara ilham olabilmek, bir fark oluşturmak için, o kızların hayatına bir nebze dokunabilmek için geldik. Bizim esas burada oluş amacımız bu."

Milli voleybolcu Burcu Genç, çok heyecanlı olduklarını ifade ederek "Çok heyecanlıyız. İnşallah finallerden alnımızın akıyla çıkacağız. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz" diye konuştu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Dağoğlu, Adnan Kıstak'ın kendileri için bir şans olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Adnan Kıstak hocamızın önceki öğrencileri ile bir takım oluşturduk. Amacımız 2. Lige çıkmak. Sultanlar Ligi'ne kadar çıkacak uzun soluklu bir takım oluşturmak istiyoruz. Bodrum'un potansiyeli buna müsait. Gençlerimiz voleybola çok hevesli. Bizim buradaki amacımız çocuklarımızı voleybola başlatmak. Neden Bodrum'dan milli takıma çıkan Neslihanlar, Edalar olmasın. Bu proje ile yola çıktık. Bodrum Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız buna destek veriyor."

Öte yandan Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.