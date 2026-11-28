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Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökburun mevkisinde, çevre düzeni planında orman, tabiat parkı, doğal sit ve turizm alanı olarak gösterilen parsellerde 79 odalı ve 62 yüzme havuzlu turizm tesisi için ÇED süreci başlatıldı. Proje Tanıtım Dosyası'nda, "tesisin yapılmasının planlandığı ÇED sürecinin yürütüldüğü alanın doğal sit sınırları dışında kaldığı" öne sürüldü.

Bodrum ilçesi Göl Mahallesi Gökburun mevkisinde Mavili Yatırım A.Ş. tarafından yapılmak istenen Turizm Konaklama Tesisi için Çevresel etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı.

Proje, 114 ada 49 parsel ile 317 ada 1 parsel üzerinde gerçekleştirilecek. Toplam 43 bin 50 metrekare büyüklüğündeki iki parselin 34 bin 674 metrekarelik bölümü proje alanı olarak belirlendi. Projenin taban inşaat alanı 13 bin 604 metrekare, toplam inşaat alanı ise 30 bin 558 metrekare olarak hesaplandı.

Proje kapsamında 79 odalı konaklama tesisinin yanı sıra restoran, yürüyüş alanları, 98 araçlık otopark ve 62 adet yüzme havuzu yapılması öngörülüyor. Havuzların toplam su hacminin yaklaşık 3 bin 913 metreküp olacağı dosyada yer aldı. Yaklaşık 1 milyar 941 milyon 694 bin lira yatırım bedeli hesaplanan projenin inşaat çalışmalarının 35 ayda tamamlanması planlanıyor.

Proje Tanıtım Dosyası'nda, tesisin yapılmasının planlandığı 114 ada 49 parsel ile 317 ada 1 parselin, 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "orman alanı", "tabiat parkı/tabiat koruma alanı", "doğal sit alanı" ve "kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi/turizm merkezi" olarak yer alıyor.

Proje Tanıtım Dosyası'nda, "doğal sit alanlarının ÇED proje sınırları içerisinde bulunmadığı, parsellerin bulunduğu bölge plan üzerinde doğal sit alanı olarak yer aldığı, tesisin yapılmasının planlandığı ÇED alanının doğal sit sınırları dışında kaldığı" öne sürüldü.

GÜNLÜK SU TÜKETİMİ 181 METREKÜP OLACAK

Tesisin işletme aşamasında günlük toplam su tüketiminin 181,78 metreküp olması öngörülüyor. Bu miktarın 110,68 metreküpünün misafirlerden, 5,1 metreküpünün personelden, 66 metreküpünün ise havuzlardan kaynaklanacağı hesaplandı.

Kaynak: ANKA