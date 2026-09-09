Bodrum'da üretici hasat maliyeti nedeniyle ürünü dalında bırakmayı düşünüyor

Haber : Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - Muğla'da zeytin ve narenciye üreticileri, ürün fiyatları karşısında hasat maliyetinin kendilerini zarara sokacakları gerekçesiyle ürünlerini ağaçta bırakmayı düşündüklerini ifade etti.

Bodrum pazarında yıl boyu taze narenciye suyu satışı yapan Ali Kırkan, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, özellikle narenciye üreticisinin bu yıl zor bir sezon geçirebileceğini belirtti.

Kırkan, şunları söyledi:

"Biz enflasyondan yüzde yüz etkileniyoruz. Her sene aynı hikaye, aynı masal. Fakat bu sene tehlike şu an kapıda. Narenciye ve nar para etmeyecektir. Şu ana kadar hiçbir tüccar bahçeye gidip de ürünü almadı, ürünün sözünü almadı, bağlantısı yapılmadı. Bu da gösteriyor ki bu sene portakal zaten bahçelerde kaldı. Maliyetler artmışken, narenciye bahçede 10 liraya düştü. Şu an 5 liraya bile alan tüccar yok. Kış geldi, ürün fazla bu sene. Bu durum ürünün bahçede kalacağını gösteriyor."

"ZEYTİN AĞAÇTA KALACAK"

Milas'ta zeytin ve zeytinyağı üreticisi Halil Ilbra ise mevcut fiyatlarla hasat yapmanın ve ürünü işletmenin mümkün olmadığını ifade ederek, "Enflasyonu konuşmaya gerek yok. Uçtu, parayı pul etti. Zeytin var, hem de çok zeytin var. Ama zeytin hasat etmeyeceğiz. Sebebine gelince, şu anda yağ 140 lira tüccarda. Bu maliyetlerle, bu fiyatlarla işin maliyeti çok üstünde oluyor. Zaten cebimizde para yok. Zeytin ağaçta kalacak. Enflasyon parayı eritti, pul etti. Ağaçta kalacak, bırakacağız. İşleme şansımız yok."

Kaynak: ANKA