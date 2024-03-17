Bitlis'te Gençlik Merkezi Gönüllüleri Camileri Temizledi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri ramazan ayına özel camileri temizledi.

Rahmet ve bereketin tüm yurdu sardığı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camiler doldu taştı. Tatvan Gençlik Merkezi Gönüllüleri ramazan ayında dolup taşan camileri temizleyerek vatandaşların ibadetlerini daha temiz yerde yapmalarını sağladı. İlçenin İbadullah Camiini temizleyen gönüllü gençler, ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklere imza atacaklarını söyledi. - BİTLİS