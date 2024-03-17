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Bitlis'te Gençlik Merkezi Gönüllüleri Camileri Temizledi

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Gençlik Merkezi gönüllüleri, ramazan ayına özel olarak camileri temizledi. Gönüllüler, vatandaşların daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan Gençlik Merkezi gönüllüleri ramazan ayına özel camileri temizledi.

Rahmet ve bereketin tüm yurdu sardığı Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camiler doldu taştı. Tatvan Gençlik Merkezi Gönüllüleri ramazan ayında dolup taşan camileri temizleyerek vatandaşların ibadetlerini daha temiz yerde yapmalarını sağladı. İlçenin İbadullah Camiini temizleyen gönüllü gençler, ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklere imza atacaklarını söyledi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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