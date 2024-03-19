Bitlis'te 45 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
Bitlis'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 45 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışından dolayı kapanan 45 köy yolunu en kısa sürede ulaşıma açmayı hedeflediklerini söyledi.
Bitlis'te 45 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
BİTLİS - Bitlis'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 45 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis'te özellikle Rahva bölgesi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, yağışların çarşamba gecesine kadar devam edeceği bildirildi.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışından dolayı kapanan 45 köy yolunu en kısa sürede ulaşıma açmayı hedeflediklerini söyledi.