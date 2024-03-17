Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konularında Bilgilendirdi

BİTLİS (İHA) – Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve 112 Acil Durum Hattı konuları hakkında vatandaş ve esnafları bilgilendirdi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlilerince vatandaşlara ve esnaflara hırsızlık, sahte para, dolandırıcılık ve 112 Acil Durum Hattı konuları hakkında broşür dağıtılarak bilgilendirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, suçluların kullanmış olduğu dolandırıcılık yöntemleri hakkında detaylı bilgi vererek vatandaşları bu tür risklere karşı uyardı. Konu ile ilgili olarak vatandaşların alması gereken tedbirler de açıklanarak, bu tür durumlardan korunma yollarına vurgu yapıldı. - BİTLİS