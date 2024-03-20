Bitlis Hizan Kaymakamı iftar sofralarında vatandaşlarla buluştu

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi sakinlerinden Abdülkerim Arıcı'nın evini ziyaret ederek iftar sofralarına konuk oldu.

Ramazan ayının manevi havasını birlikte solumak ve devletin vatandaşla buluşmasını ve diyalogunu sürdürmek maksadıyla iftar sofralarına konuk olan Kaymakam Özçelik, "Kaymakamlık olarak Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımızın sofralarına misafir oluyoruz. Orucun faziletlerini beraber değerlendiriyor, iftardan sonra da çay içip sohbet ediyoruz. Vatandaşlarımızın sıkıntılarını ve dertlerini dinliyor, çözüm aşamasında yardımcı olarak, Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi. Kaymakam Özçelik'e iftar programında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti. - BİTLİS