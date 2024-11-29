Binlerce şoför esnafı için ÖTV teklifi: "Araçların ömrü doldu, destek bekliyoruz"

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, binlerce taksi esnafının ÖTV muafiyetini beklediğini belirterek, " Türkiye'de sadece 150 bine yakın taksici esnafı ÖTV konusunu bekliyor. En son 2016'da vergi muafiyeti geldi ve araçlar artık ömrünü doldurdu. Bu durum ekonomiye de ayrıca bir canlılık getirecek. Bir kanun teklifi verildi. Türkiye'deki tüm milletvekillerimizin verilen bu kanun teklifine destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, ticari faaliyetlerde bulunan şoförler için bir kanun teklifi vererek, satın alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV)'nden muaf tutulmasını istedi. Verilen bu teklif tüm şoför esnafını heyecanlandırdı. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuyla ilgili açıklama yaptığını ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, bunun bazı nedenlerden dolayı hayata geçmediğini söyledi.

"Esnafımızın araç değiştirmesi bugünkü ekonomik şartlarda pek mümkün olmuyor"

En son 2016 yılında esnafa yönelik vergi muafiyeti kararı alındığını anlatan Erkan Özkan, Türkiye'de sadece 150 bin taksi esnafının bu haberi beklediğini dile getirdi. Araçların artık yıprandığını aktaran Erkan Özkan, "Bizim için son yıllarda en önemli konulardan bir tanesi ÖTV konusu. Cumhurbaşkanımız, seçim öncesi Gemlik mitinginde esnafımıza bu müjdeyi vermişti; fakat ülkenin ve dünyadaki ekonomik konjonktürden dolayı bunun hayata geçirilmesi zaman aldı. Milletvekilimizin bunu meclise taşıması, bizim için sevindirici bir durum oldu. Türkiye'de 150 bine yakın bir ticari taksi filosu var. Bunların en az 120 bini yenileyecektir araçlarını. Bunun ayrıca ekonomiye de ayrı bir canlılık getireceği bilinciyle, İzmir dahil tüm Türkiye'deki milletvekillerimizin teklife sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyoruz. Taksici esnafının araçları çok yıprandı ve değiştirmeyenler çok. 2016 yılında gelen vergi muafiyetiyle, hemen hemen bütün esnafımızın yüzde 90'ı araçlarını yeniledi. Yeni araçlarla faaliyetlerini sürdürdüler; fakat ticari taksilerde, özelikle büyükşehirlerde çalışan araçların ekonomik ömrü ortalama 4-5 yıl arasında. Araçlar eskidi, ekonomik ömrünü tamamladı. Esnafımızın araç değiştirmesi, yenilemesi bugünkü ekonomik şartlarda pek mümkün olmuyor. Bu esnaf için bir can suyu olacak" dedi.

"Ekonomiye bir katma değer katacağını düşünüyoruz"

Erkan Özkan, şöyle devam etti:

"Bizim taksici esnafımız vefakardır. Yapılan iyiliği unutmaz. Bu bizim esnafımızın önünü açmak için, ticari faaliyetlerine daha sıhhatli devam ettirmesi için elzemdir. Yetkililer vergi kaybı açısından bir endişe taşıyabilirler; ancak bu araçların değişmesiyle ikinci el araçlar piyasaya çıkacak. Bunların renklerinin değişmesi, sanayide bunların tamirler edilmesi sanayi esnafına da bir hareket getirecek. Öbür taraftan da sıfır araçların piyasaya sürülmesiyle bir canlılık oluşturacak. Dolayısıyla ekonomiye bir katma değer katacağını düşünüyoruz." - İZMİR