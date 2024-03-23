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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Şehit Polis Memuru Furkan Bor'un Ailesini Ziyaret Etti

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İstanbul'da geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Furkan Bor'un ailesini ziyaret eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, ailesine başsağlığı dileklerini sundu.

İstanbul'da Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi'ndeki tünelde geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Bingöllü Furkan Bor'un ailesine acı haber ulaştırıldı. Haberin verilmesinin ardından Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, aileyi merkeze bağlı Küçüktekören köyündeki evlerinde ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileklerini sunan Vali Usta, "Bir hafta içinde ikinci şehidini veren Bingöl'ümüzün ve aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Şehit polis memuru Furkan Bor için bugün öğleden sonra tören düzenleneceği belirtildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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