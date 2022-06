Bingöl'de engellilere konser

Bingöl'ün Solhan ilçesinde engelli bireylere yönelik 'Engelleri AŞ Hayata Katıl' programında mini konser verildi.

Solhan ilçesinde Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından engelli bireylere yönelik bir program düzenlendi. 'Engelleri AŞ Hayata Katıl' adı altında düzenlenen programda Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız ve bazı kurum amirleri davetlilerle yakından ilgilendi. Yerel sanatçıların mini bir konser verdiği programda engelliler doyasıya eğlendi.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "Bakanlık olarak engelli ve yaşlılarımızı önemsiyoruz, sosyal hizmet olarak sürekli yanlarındayız, yanlarında olmaya devam ediyoruz. Kaymakamız Sayın Muhammed Çetin başkanlığında ilçemizde sürekli dezavantajlı vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Özel gereksinimli vatandaşlarımız bizim için değerlidirler. Özel gereksinimli bireylerimiz için 'Engelleri AŞ Hayata Katıl' programı düzenliyoruz. İkincisini düzenlediğimiz etkinliğimizde yerel sanatçılarımız sesleri ve yorumlarıyla etkinliğimize heyecan kattılar. Vatandaşlarımızın yüzündeki mutlulukları bizleri ziyadesiyle mutlu etti" diye konuştu.

Belediye Başkanı Hakim Yıldız ise, "Sizlerle bir arada olmak sizlerle bu anı paylaşmak onur duyduğumu, şeref duyduğumu ifade etmek istiyorum. Eğer hala ayakta dimdiksek, tabiri caizse önümüze bakabiliyorsak belki sizlerin yüzü suyu hürmetinedir, yüce rabbim bizlere merhamet ediyordur. Her birinizin bizlerin üzerinde emekleri var. Özellikler ailelerinize, size bakan anne babanıza karşı sorumluluklarımız var bunu da biliyorum. En nihayetinde her birimizin yaşamında belirli sınavlarla karşı karşıya olduğumuzun da bir gerçeği var. Eğer insanın sorumluluğu olmasaydı her halde cennet ve cehennem olmazdı. Dolayısıyla her birimizin imtihanı var. Her birimizi de bu sınav doğrultusunda yaşamımıza yön vermeye gayret gösteriyoruz. Bizler yerel idareciler olarak en büyük gayretimiz, çabamız sizlere en ufak bir sıkıntı yaşatmadan yaşamınıza devam edebilme adına her türlü desteği katkıyı sunabilmek için gayret sarf ediyoruz. Muhakkak eksiklerimiz vardır. Bu eksiklerimizden dolayı sizlerin hoşgörünüze sığınıyoruz. Muhakkak ki bunu da unutmamamız gerekiyor. Her birimiz bir engelli adayıyız, hiçbirimizin bu manada bir garantisi yoktur" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı / Yerel