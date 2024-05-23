Bingöl'de 33 Silahsız Erin Şehit Edilmesinin Üzerinden 31 Yıl Geçti

Bingöl'de 33 silahsız erin şehit edilmesinin üzerinden 31 yıl geçerken, Konyalı şehit Mevlüt Özkan'ın annesinin acısı halen devam ediyor.

Bingöl'de 24 Mayıs 1993 yılında sivil ve silahsız bir şekilde bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından 33 erin şehit edilmesinin üzerinden tam 31 yıl geçti ama acısı halen hafızalardan silinmedi. Malatya'dan otobüslere binen 33 silahsız er Elazığ- Bingöl kara yolu üzerinde teröristler tarafından otobüsleri durduruldu. Otobüsteki askerler rehin alındıktan sonra da şehit edildi. 31 yıl geçmesine rağmen yaşadığı acıyı hep hisseden şehit Mevlüt Özkan'ın annesi Havva Özkan, oğlunun kabrini ziyaret ederek dua etti.

"Silahsız, savunmasız 33 askerimizi Malatya'dan bindiriyorlar"

Şehit edilen Mevlüt Özkan'ın annesi Havva Özkan (70), "Olay 1993 yılında oldu. Konya'dan çocukları bindirdik. Ertesi gün acı haberini aldık. Hepimiz yıkıldık. Babası kalp hastasıydı. Babası vefat edeli 9 sene oldu. Ben ve 2 kardeşi varız. Acısı ile tatlısı ile hayat geçiyor. 30 sene oldu. Allah geride kalanlara ömür versin. Silahsız, savunmasız 33 askerimizi Malatya'dan bindiriyorlar. Cani bir şekilde çocukların önünü kesiyorlar. Koyunları canavarların önüne teslim ediyorlar. Yapanlar utansın" dedi.

"Kara bulutlar çocukların üstüne çöktü"

Oğlunun şehit olduğu günü anlatan Havva Özkan, "O gün kara bir gündü. O günün anlatılacak bir yeri yok. Sözün bittiği yerdi, kara bir gündü. Kara bulutlar çocukların üstüne çöktü. 2-3 gün sonra çocukları getirdiler, buraya şehitliğe koyduk. Dünyamız yıkıldı" şeklinde konuştu.

Oğlunun çok iyi bir çocuk olduğunu, oto elektrikçi olarak çalıştığını anlatan anne Özkan, "Devletimize, askerimize, milletimize herkese teşekkür ederim. Herkes bizim yanımızda bizi yalnız bırakmıyorlar. Hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hangi kapıya varsam her kapı açıldı. Herkese teşekkür ederim. Devletimizden de milletimizden de Allah razı olsun" diye konuştu. - KONYA