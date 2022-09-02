Bilecik yerel: Pazaryeri Belediyesi'nden çalışanlarına bin 500 lira seyyanen zam

Pazaryeri Belediyesi çalışanlarına seyyanen bin 500 lira zam yaptı.

Belediye İş Sendikası Şube Başkan Yardımcısı Cengizhan Kaya ile Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin arasında bin 500 lira seyyanen zam için ek protokol imzalandı. Konuya ilgin açıklama yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri Belediyesi olarak geçtiğimiz aylarda işçi sendikasıyla 2024 yılı Şubat ayına kadar geçerli olmak kaydıyla, işçimizin de memnun kaldığı güzel bir sözleşme yapmıştık. Ancak günümüz koşullarında işçimizi rahatlatmak adına maaşlarına seyyanen yeniden zam yapalım istedik. Bugün Belediye İş Sendikası yetkililerini davet ederek ek protokol yapmak üzere çalışmamızı yaptık. Belediye İş Sendikası Şube Başkan yardımcısı Cengizhan Kaya ile birlikte karınca kararınca gücümüzün yettiği kadar işçilerimize bin 500 lira seyyanen zam için ek protokolümüzü imzaladık" dedi. - BİLECİK