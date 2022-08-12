Bilecik yerel haberi: Bilecik'te bazı mülkü amirler değişti Bilecik haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanfi 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bilecik'te bazı mülkü amirler değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanfi 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Bilecik'te bazı mülkü amirler değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle Gölpazarı Kaymakamlığı görevini yürüten Efecan Şahin, Elazığ'ın Sivrice İlçe Kaymakamlığına atanırken, yerine Burdur'un Çavdır İlçe Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan atandı. Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz ve Eskişehir'in Mihalgazi Kaymakamı Şahin Arslan Bilecik Vali Yardımcılığına görevine atandı. Eskişehir'in İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt ise Yenipazar Kaymakamlığına atandı. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / Yerel Bilecik Yerel Haberler

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