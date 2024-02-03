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Bilecik'te Şehir İçi Dolmuş Ücretlerine Zam Yapıldı

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Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın onayıyla şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Öğrenci ücreti 11 TL'den 15 TL'ye, tam ücret ise 15 TL'den 18 TL'ye yükseltildi.

Bilecik'te şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın onayıyla şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Şehir içi dolmuş ücreti öğrenci ücreti 11 TL'den 15 TL'ye, tam ücret ise, 15 TL'den 18 TL'ye yükseltildi.

Kent merkezinden Şehirler Arası Otobüs Terminali, Gölpark ve YHT'ye öğrenci 19 TL, tam 22 TL'ye çıkarıldı. Gülümbe, Küplü - Başköy tattında ise öğrenci 17 TL'ye tam 20 TL'ye çıkarıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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