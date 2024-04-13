Bilecik'te 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' Yetenek Yarışması Ödül Töreni Düzenlendi

Bilecik'te 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' konulu yetenek yarışması ödül töreni düzenlendi.

Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya il genelinde bin 409 eser katılmış olup edebi ve görsel kategoride ilk orta ve lise düzeyinde birinci olan öğrencilerimize toplamda 30 bin ödül dağıtıldı. Ayrıca yarışmaya katkı sağlayan, en çok eser gönderen ilçe milli eğitim ve okul müdürlükleri, dereceye giren öğrencilerin okul müdürlüklerine de Vali Şefik Aygöl, İl Milli Eğitim Müdürü ve Yeşilay Bilecik Şube Başkanı tarafından hediye çekleri ve başarı belgeleri verildi. Tören sonunda toplu fotoğraf çektirildi. - BİLECİK