Bilecik'te minik öğrenciler tarladan çilek topladı - Haberler

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Bilecik'te minik öğrenciler tarladan çilek topladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bilecik'te minik öğrenciler tarladan çilek topladı

Bilecik'te eğitim alan Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri tarladan çilek topladı, üretimi hakkında bilgi aldı.

Bilecik'te eğitim alan Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri tarladan çilek topladı, üretimi hakkında bilgi aldı.

Mehmet Nuri Efendi Anaokulu öğrencileri, Bilecik merkeze bağlı Ulupınar Köyü'nde Yalçın Nar tarafından 60 dönem üzerine kurulan çilek bahçesine geldiler. Minikler tarladan kopardıklarını çilekleri taze taze yerlerken, güzel bir gün geçirdiler. Yalçın Nar, miniklere çileğin nerde yetişir, nasıl bakılır, nasıl verim verir gibi bilgiler verdi. Ardından minikler aldıkları sepetlerle tarladan çilek toplarken, çileğin nasıl toplanacağını da öğrendiler. Eğlenceli bir gün geçiren minikler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Nuri Bilecik Nar Yerel Haberler

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