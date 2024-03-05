Bilecik'te lise öğrencilerine stres yönetimi eğitimi verildi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde lise öğrencilerine yönelik eğitim verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ve ilçelerde devam eden lise öğrencilerine yönelik eğitim programları devam ediyor. Yenipazar'da Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik 'Stres Yönetimi Sınav Kaygısı ve Verimli Ders Çalışma Teknikleri Eğitimi' verildi. Psikolog tarafından verilen eğitimde lise öğrencilerine sınavda yaşanacak stres ve kaygı bozukluğunu azaltmaya yönelik sunumlar yapıldı.

Lise öğrencilerine yönelik yapılan programların devam edileceği belirtildi. - BİLECİK