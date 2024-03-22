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Bilecik'te Çiftçilere Ayçiçeği Tohumu Dağıtıldı

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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çiftçi ve üreticilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Ayçiçek Üretimini Yaygınlaştırılması' projesi kapsamında Gölpazarı ilçesinde ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı. Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle yürütülen projede merkez ve ilçelerde 850 çiftçiye 900 torba Pioneer 130 cinsi ayçiçeği tohumu dağıtılması planlandı.3 yıldır devam eden 'Ayçiçeği Üretiminin Yaygınlaştırılması' projesi ile Bilecik'te yaklaşık 60 bin dekar olan ekim alanı son 3 yılda 90 bin dekar üstüne çıkartıldı. Bu proje ile mevcut ekim alanlarındaki ayçiçeği veriminin arttırılması ile birlikte kırsalda bulunan ve çeşitli sebeplerle üretim yapılmayan kuru-atıl tarım arazilerinde ayçiçeği üretiminin yaygınlaştırılması ve bu amaçla çiftçilerin desteklenmesi hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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