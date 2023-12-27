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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Fosiller ve Coğrafya' Semineri Düzenlendi

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından düzenlenen 'İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Seminer Günleri' kapsamında ikincisi gerçekleştirilen seminerde 'Fosiller ve Coğrafya' teması işlendi. Programda, fosillerin oluşumu ve yeryüzünde ilk bilinen canlılar ve türleri hakkında bilgi verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından 'İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Seminer Günleri' kapsamında ikincisini düzenlenen seminerde 'Fosiller ve Coğrafya' teması işlendi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Tunçel'in sunumuyla gerçekleşen programa akademisyenler ve öğrenciler yoğun katılım gösterdi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen programda; fosillerin nasıl oluştuğundan başlanarak yeryüzünde ilk bilinen canlılar ve türlerine değinildi. Fosillerin, geçmişte yaşamış canlıların tanınabilir artıkları olduğu için pek çok bilimsel alanda önemli yararlar sağladığını belirten Prof. Dr. Tunçel'e program sonunda teşekkür belgesi takdim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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