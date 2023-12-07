Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde, bir şirket ortaklığında kurulan Trade Master Finans Laboratuvarı'nın açılışı Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in katılımıyla gerçekleşti. Laboratuvar, sermaye piyasalarına ilişkin güncel verilerin kullanılmasını sağlayarak analiz ve araştırma imkanı sunmaktadır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde finans laboratuvarı açıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde, bir şirket ortaklığında kurulan Trade Master Finans Laboratuvarı'nın açılışı Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir'in katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen programın açılış konuşmasını, Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feride Hayırsever Baştürk gerçekleştirdi. Program, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu ile Rektör Şükrü Beydemir'in konuşmalarının ardından Trade Master Finans Laboratuvarının açılış kurdele kesimi ile devam etti.

Rektör Beydemir konuşmasında, "Trade Master Finans Laboratuvarımızda sermaye piyasalarına ilişkin güncel verilerin kullanılabilecek olması önem taşımaktadır. Güncel gelişmeler ve haberlerin aynı ekrandan takip edilebilmesi, işlem yapmanın ötesinde veriler üzerine analiz ve araştırma yapılabilme imkanı sunması da laboratuvarımızın bir diğer faydası olacaktır" cümlelerine yer verdi.

Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - BİLECİK