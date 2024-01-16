Beyşehir'de Gıda İşletmeleri Denetlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yeri ve işletmeler denetlendi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, gıda kontrol görevlileri tarafından ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satış yapan işletmelerin denetlendiği belirtilerek, "Denetimlerde, işletmelerin hijyen şartları, ürün ve malzemeleri saklama şartları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edilmiştir. Gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam etmektedir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler" denildi. - KONYA