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Beylikdüzü'nde Elektrik Kesintileri Vatandaşları Mağdur Ediyor

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Beylikdüzü'nde son birkaç gündür yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar mağdur oluyor. Elektronik cihazlarda arıza meydana gelirken, bazı vatandaşlar ise asansörlerde mahsur kaldı.

Beylikdüzü'nde son birkaç gündür elektriklerin sürekli gidip gelmesi vatandaşı canından bezdirdi. Bazı evlerde elektronik cihazlar bozulurken, bazı vatandaşlar ise ani kesintiler nedeniyle asansörlerde kaldı.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi'nde yaşanan elektrik kesintileri vatandaşları mağdur ediyor. Ani kesintiler nedeniyle vatandaşlar soğuk günlerde ısınma problemi yaşadı. Sürekli gel-gitlerin olması elektronik cihazlarda da arıza yaşanmasına neden oldu. İddiaya göre 1 haftadır gerçekleşen elektrik kesintilerinde, elektronik cihazların kesintiye bağlı olarak bozulduğu ifade edildi. İhlas Marmara Evleri 2. Kısımda yaşayan Mehmet Altıkardeş elektrik kesintileriyle ilgili olarak," Yaklaşık saat 16: 30 gibi asansörde elektrik kesintisi sebebiyle kaldım. Sonrasında Allahtan komşularımız yardımcı oldular. Kapı açık olduğu için elimle ittirerek kapıyı açabildim. Arama yaptılar fakat yönetime ulaşamadılar. Bende biraz zorlayarak elimle ittirdim ve çıkabildim. Yaklaşık olarak 2 gündür saat 15: 00 gibi elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu sabahta 07: 00 sıralarında kesilmiş. Bende ailemden öğrendim. Bazı cihazlarda da şu anda bir sorun var mı kontrol edemiyoruz. Bildiğim kadarıyla apartmanda bozulan cihazlar varmış. Tabi bu sadece duyduğum kadarıyla" dedi.

Yaşanan kesintilerle alakalı olarak aynı sitede oturan Abdurrahman Bıyıklı ise," Ben burada site sakiniyim. Elektrik 1 haftadır gidiyor geliyor. Birçok kombilerde ve beyaz eşyalarda arızalanma oluyor. Bilgisayarlarımız yanıyor. Telefonlarımız yanıyor. Bu yüzden yetkililerden çözüm talep ediyoruz. Sık oluyor. 1 haftadır özellikle. Asansörlerde kalanlar oluyor. Elektrikler gittiği gibi asansörler kilitleniyor. Çözüm istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşanan kesintilere bağlı olarak evlerde elektrikle çalışan birçok cihazda bozulmalar meydana geldiği iddia edildi. Site sakini Fevzi Sarı," Uzun yıllardır enerji kısıtlaması konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Asansörde kalanlar hatta geçen bir arkadaşın kombisi arızalandı. Maddi hasarlara yol açıyor. BEDAŞ sorunun çözülmesi ile alakalı çalışmaların devam ettiğini söylüyor fakat herhangi bir çözüme kavuşturulmadı. Özellikle 1 haftadır sıkıntı yaşıyoruz. İhlas Marmara Evleri 2. Kısım hatta genel olarak Kavaklı bölgesi olarak." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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