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Beşiktaş'ta 19 Mayıs etkinlikleri nedeniyle bazı yollar kapatılacak

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İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı yolların saat 17.30-19.00 arasında kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bazı yolların saat 17.30-19.00 arasında kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde saat 17.30 - 19.00 arasında kapatılacağını duyurdu. Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Çırağan Caddesi, Beşiktaş Meydanı Eski Yılsız Caddesi kesişimi, Palangalar Caddesi, Muallim Naci Caddesi. Alternatif güzergahlar ise, Eski Yıldız Caddesi, Barbaros Bulvarı, Ortaköy Dereboyu Caddesi ve Portakal Yokuşu Caddesi" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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