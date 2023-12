Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan engelli bireylere sevindiren haber Açıklaması

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği birliktelik kahvaltısında bir araya geldiği engelli bireyler ve ailelerine sevindiren bir haber vererek, "Fiziksel Engelliler Spor Kulübü'nü de hizmete almak için çalışmalarda sona geldik" dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun ev sahipliğinde, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen birliktelik kahvaltısında engelli bireyler ve aileleri bir araya geldi. Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği, Sakatlar Derneği, Görme Engelliler Derneği yönetimi, üyeleri ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Programda, Engelli bireylere ve ailelere seslenen Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu 'Sizler benim ailemin bir parçasısınız' dedi. Fiziksel Engelliler Spor Kulübü çalışmalarında sona gelindiğinin de altını çizen Başkan Vidinlioğlu, "Pazar günü 3 Aralık Engelliler Günü'ydü. Bu tarz günler tek günü sığdırılmamalı. Çünkü yaşananlar 365 gün yaşanıyor. Yaşanan sıkıntılar 365 gün yaşanıyor. Bu konu bir günle geçiştirilecek, bir günle anlam kazanacak durum olmamalı. Geçen yıl Valiliğimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir organizasyonda buluşmuştuk. Bu yıl da bu birlikteliğin ev sahipliğini biz üstlendik. Allah'a şükürler olsun geçtiğimiz Cuma günü Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete açtık. Elbette ailelerin bu konuda ne sıkıntılarının olduğunu biliyoruz. Kastamonu Belediyesi olarak biz her zaman yanınızdayız. İnşallah imkanlar ölçüsünde Engelsiz Yaşam Merkezimizin fonksiyonlarını daha da genişleteceğiz. Bu tarzda hizmet veren merkezleri kendim gezdim gördüm. Birtakım yeni fonksiyonlar ekleyeceğiz. Bunu biliyoruz. Şuanda hepimizin yüzünü güldürecek, kısa vadede problemleri çözecek bir merkeze kavuştuk. Açılış gününde de gördük. Hem resimde, hem müzikte hem de bilgisayarda, sportif faaliyetlerde bireylerimizin orada vakitlerini geçirdiklerini gördük. Bu bizi ziyadesiyle mutlu etti" dedi.

"Şehrimizin bir eksiğiydi" ifadelerine yer vererek konuşmasını sürdüren Vidinlioğlu, "Fiziksel Engelliler Spor Kulübü'nü de hizmete almak için çalışmalarda sona geldik. Bundan sonrasında bu tarz faaliyetler artarak devam edecek. Belediye hizmetlerini ne kadar çok şekillendirirseniz şehirde yaşayan hemşehrilerimizin ve tabi dışarıdan gelen misafirlerimizin ne kadar çok problemlerine destek olursanız o kadar çok belediye anlamında hizmet etmiş olursunuz. Önümüzdeki yol haritamızda sosyal belediyecilik anlamında daha çok şey yapma arzusundayız. Biz her zaman yanınızdayız. Katılımlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her sıkıldığınızda her daraldığınızda her türlü talebinizi bize iletebilirsiniz. Biz hep yanınızda olacağız. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Beni tanıyorsunuz. Söylediğimiz her şeyi yapma arzusundayız. Verdiğimiz sözleri tutma arzusundayız. Bırakın belediye başkanlığını beni bir kardeşiniz olarak gördüğünüzü biliyorum. Ben de sizleri öyle görüyorum. Ailemin bir parçası olarak görüyorum. İnşallah bundan sonrasında çok daha hızlı adımlarla problemleri çözme adına birlikte yol yürüyeceğiz. Tekrar hepinize teşekkür ediyorum, Allah'a emanet ediyorum" diye konuştu.

Her bireyin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, düzenlenen programdan ötürü Başkan Vidinlioğlu'na teşekkür ederek, Engelliliğin toplumda önemli bir konu olduğunu da ifade eden Vali Yardımcısı Atılkan, "Engellilik doğuştan olabileceği gibi hayatınızın her döneminde çeşitli sebeplerle her insan bir engelli adayıdır diye düşünüyorum. Biz engeli, engellinin veya yakınlarının bir sorunu olarak göremeyiz. Bu konudaki sorumluluğun tüm toplumun ve devlete ait olduğunu, engellilerin sorunlarının ve sıkıntılarının tüm toplum tarafından paylaşılması gereken bir olgu olarak görüyoruz" diye konuştu.

Programa katılan Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu yaptığı konuşmada Başkan Vidinlioğlu'nun her daim yanlarında olduğunu ifade etti ve Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'na teşekkür etti. Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ise, "Çocuklarımızın evden çıkıp buraya gelmesi bile bizim için mutluluk verici. Kastamonu Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışında çok heyecanlandım. Mutluluğumuzu tarif etmemiz imkansız. Hedefimiz çocuklarımıza mekan oluşturmak. Bunu başardığımızda bizim gözümüz arkada kalmayacak. Biz tüm derneklerimizle ve sizlerle birlikte güçlüyüz. Kastamonu'da özel eğitim en güzel seviyede. Herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'na bizlere gösterdiği ilgiden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Serhat Yolasığmazoğlu, da Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KASTAMONU