Bayburtlu bilek güreşi sporcusu Türkiye üçüncüsü oldu

Bayburtlu bilek güreşi sporcusu Rümeysa Güçlü, Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı.

Konya'da 9-11 Şubat tarihlerinde düzenlenen Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda genç kızlarda Bayburt'u temsil eden Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Rümeysa Güçlü, 40 kiloda sol kolda Türkiye üçüncüsü oldu.

Üçüncülüğe adını yazdıran Güçlü, bronz madalyanın sahibi oldu. Güçlü'nün başarısı Bayburt'ta sevinçle karşılandı. - BAYBURT