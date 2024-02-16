Bayburt Valsii Mustafa Eldivan, Çalıdere köyünde incelemelerde bulundu

Bayburt Valsii Mustafa Eldivan, Çalıdere köyü sakinlerini ziyaret ederek, köyde incelemelerde bulundu.

Merkeze bağlı Çalıdere köyü ve mahallelerinde (Çalıdere Hanları) incelemelerde bulunan Vali Eldivan, vatandaşlarla köy konağında bir araya geldi, köy muhtarı Bilal Üner'den köyün ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Bayburt - Erzurum Karayolu üzerinde yer alan iki kavşakta ve bağlı menfezlerde yapmış olduğu incelemenin ardından köyde mahalli hizmetler dahilinde yapılan altyapı hizmetlerini de inceleyen Vali Eldivan, mevsimsel nedenlerden kaynaklı tamamlanamayan köy camisi çevresinin asfaltlanması talimatını verdi. - BAYBURT