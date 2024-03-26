Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarla iftar yaptı

Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala iftar programları devam ederken, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 'Dünya Yetimler Günü' dahilinde çocuklar ve aileleriyle birlikte iftar sofrasında buluştu.

Ezan öncesi tek tek masaları gezen Vali Eldivan, ailelerle bir süre sohbet etti. Daha sonra konuşma yapan Vali Eldivan, valilik ve ilgili kamu kurum kuruluşları ile birlikte çocukların ve ailelerin her daim yanında olacaklarını belirterek, "Bayburt'umuzda birçok konuda olduğu gibi yetim kardeşliği konusunda da çok duyarlı bir şehiriz" dedi.

Program, müzikli palyaçolu etkinliğin ardından son buldu. - BAYBURT