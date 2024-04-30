Bayburt'ta üreticilere fide dağıtım programı düzenlendi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün TAKEP projesi kapsamında ildeki üreticilere fide dağıtım programına katıldı.

Projenin, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edildiğini belirten Vali Mustafa Eldivan, Bayburt'ta tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi ve sebze üretiminin geliştirmesini hedefleyen bu projenin Bayburt'a hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkürlerini sundu.

Proje kapsamında, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ilde bin üreticinin faydalanacağı 175 bin adet sebze fide dağıtımı yapıldı. - BAYBURT