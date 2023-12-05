Bayburt'ta Engellilik Farkındalığı Standı Açıldı

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' münasebetiyle şehrin farklı noktalarında stant açarak vatandaşları bilgilendirdi. Özel gereksinimli bireylerin toplumdaki karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' münasebetiyle şehrin farklı noktalarında stant açarak vatandaşları bilgilendirdi.

Özel gereksinimli bireylerin toplumdaki karşılaştığı zorluklara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan stantta vatandaşlara bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. 'Her insan bir engelli adayıdır' diyerek, hatırlatmalarda bulunan ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, engeli bireylere karşı sağduyulu olduklarını ve ellerinden geleni yaptıklarını söylediler. Sokak sokak, mahalle mahalle gezerek broşür dağıtımı gerçekleştiren ekiplere, vatandaşlar duyarlılığı için teşekkür ettiler. - BAYBURT