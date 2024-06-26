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Bayburt'ta Cirit İl Birinciliği Müsabakaları Başladı

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Ata sporu ciritin yaşatıldığı Bayburt'ta, Cirit İl Birinciliği Müsabakaları başladı. 6 atlı spor kulübünün katılımıyla gerçekleşen müsabakalarda, cirit severler heyecanla maçları izliyor. Sağlık ve polis ekiplerinin de hazır bulunduğu müsabakada, atlı sporcuların düşmelerine rağmen mücadeleye devam etmeleri dikkat çekti. Bayburtlu ciritçilerin maçlarını izlemek için Erzurum'dan gelen vatandaşlar da müsabakalara ilgi gösterdi.

Ata sporu ciritin yaşatıldığı illerin başında gelen Bayburt'ta, Cirit İl Birinciliği Müsabakalarının başlamasıyla Dede Korkut diyarında cirit şöleni yaşanıyor.

6 atlı spor kulübünün katılımıyla 5 gün sürecek olan müsabakalarda, cirit severler cirite doyacak. Her gün 3 takımın cirit oynadığı müsabakaların ilk maçı bugün yapıldı. İlk önce sahaya Can Bayburt Atlı Spor Kulübüyle, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü çıktı. Daha sonra sırasıyla Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübüyle, Bayburt Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübüyle karşı karşıya gelerek, maç oynadı.

Oynanan maçların kazananları ise Can Bayburt Atlı Spor Kulübü, Çoruh Atlı Spor Kulübü ve Bayburt Atlı Spor Kulübü oldu.

Sağlık ve polis ekiplerinin de saha kenarında hazır bulunduğu müsabakada, cirit severler saha kenarında sıcak havaya aldırış etmeden 3 takımın maçlarını hevesle izlediler. Güneşe karşı şemsiyeyle, şapkayla önlem alan izleyiciler, destekledikleri takıma tezahüratlarda bulundular, çekirdek çitleyip, film izler gibi maç seyrettiler. Bağırmaktan sesleri kısılan bazı seyirciler de arkadaşlarını desteklemekten bir an olsun vazgeçmediler.

Attan düştüler kalkıp cirite devam ettiler

Yer yer kazaların olduğu, attan düşmelerin yaşandığı maçta cirit sporcuları düştükleri yerden kalkarak müsabakayı sürdürdüler. Çoruh Atlı Spor Kulübü oyuncularından Cafer Yurtsever müsabakanın ortalarına doğru attan düştü. Düştüğü yerden kalkan Yurtsever, sağlık problemi olmadığını söyleyerek, maça kaldığı yerden devam etti. Yurtsever'in ardından Samet Memiş'in atı birkaç defa saha dışına çıktı. Sahadan uzaklaşan, ormanlık alana doğru koşuşturan at, sahibini sırtından düşürdü. İzleyenlerin durumu fark etmesi üzerine Memiş'e saha kenarında hazır bulunan sağlık ekipleri müdahale ederek, Memiş'i kontrolleri yapılması üzere ambulansa aldılar. Düşmenin etkisiyle sakatlandığı tahmin edilen Memiş'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bayburt'un cirit şöleni Erzurumlular tarafından ilgiyle takip edildi

Bayburtlu ciritçilerin maçlarını izlemek için Erzurum Aşkale'den gelen vatandaşlar, müsabakaları ilgiyle izlediler. İzleyenler arasında Cirit eski sporcusu olan 86 yaşındaki Aşkaleli İbrahim Kırkpınar da vardı. Uzun yıllar cirit oynayan, cirite sevdalı Kırkpınar, güzel bir maç izlediğini belirterek, "Maçı izlemeye Erzurum'dan geldim. Eski ciritçiyim. Bu cirite sevdalıyım, sevdam olmasa 86 yaşında burada ne işim var" dedi.

"Futbolun şampiyonlar ligi neyse şu an Bayburt'ta oynanan cirit müsabakası da odur"

Aşkale'den dedesi İbrahim Kırkpınar ile maç izlemeye gelen torun Ceyhun Kocaman, keyifli bir maç izlediğini söyleyerek, "Biz Erzurum Aşkale'den ata sporu ciritimizi izlemek için geldik. Cirit bize dedemizden kalan bir sevdadır. Bizimki bir heves, gönül vermişiz. Binmeyi bilmesek de gönlümüz burada. Kanımız, canımız istiyor. Bayburt'ta da güzel bir etkinlik var şu an. Bayburt'a teşekkür ederiz, güzel sporcular transfer etmişler. Hakikaten güzel sporcular var. Şükrü var, Sivas'tan Mustafa transfer olarak gelmiş. Futbolun şampiyonalar ligi neyse Bayburt'ta yapılan bu müsabaka tam anlamıyla odur" diyerek konuştu.

"Dede Korkut diyarı Bayburt, cirite doyacak"

5 gün sürecek olan müsabakada toplam 15 maç oynanacağını söyleyen Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, Dede Korkut diyarı Bayburt'ta cirit severlerin cirite doyacağını ifade ederek, "Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde, 2024 faaliyetleri içerisinde Bayburt İl Birinciliği Müsabakaları başladı. Bu sene il birinciliğine 6 takımımız katıldı. Birinci olan takımımız inşallah il dışında şehrimizi en güzel şekilde temsil edecek. Maçlara bugün başladık. Bugün, yarın ve 2-3-4 Temmuz tarihlerinde her gün 3 cirit gösterisi yapacağız. Hemşehrilerimiz toplamda 15 cirit müsabakası seyredecekler. Dede Korkut diyarı Bayburt, ata sporu cirite doyacak inşallah" sözlerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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