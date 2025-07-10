Bayburt Kent Konseyi, Temmuz Toplantısında Üniversite ve Ekonomik Sorunları Görüştü

Bayburt Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Temmuz ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, alınan kararların takibi ve halkla yapılan istişareler sonucu belirlenen gündem maddeleri değerlendirildi. Kent Konseyi, özellikle Bayburt Üniversitesindeki öğrenci sayısındaki düşüşe dikkat çekerek, bu konuda üniversite yönetiminden beklentilerini dile getirdi.

Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin sportif alanda elde ettiği başarıların takdir edildiği, ancak akademik personel sayısındaki artışa rağmen şehirde ikamet eden öğrenci sayısının azaldığı belirtildi. Kent Konseyi, şehrin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayan gençlerin üniversiteyi tercih etmelerini sağlayacak projeler üretilmesi ve altyapısı ile binası hazır olan ancak öğrencisi bulunmayan Mühendislik Fakültesinin yeniden aktif hale getirilmesi için üniversite yönetiminden çalışma beklediklerini ifade etti. Ayrıca, yılın önemli bir kısmını şehirde geçiren hemşehrilere ikametlerini Bayburt'a almaları yönünde çağrıda bulunulurken, üniversitede görev yapan akademisyenlerin de ikametlerini şehre taşımaları talep edildi.

Toplantıda, özel öğrenciler için iki yıldır açılamayan yaz okulunun açılmasının olumlu sonuçlandığı duyuruldu. Eski Bayburt Devlet Hastanesinin bir kısmının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi olarak hizmete açılması hususunda da olumlu sonuçlar alındığı belirtildi.

Kalkınma Planı ve bölgesel teşvikler ele alındı

Kent Konseyi, Bayburt'un sanayi alanlarının daha az olmasına rağmen Kalkınma Planı'nda 5'inci bölgede yer alması sonucunu yetersiz bulduğunu kamuoyuna açıkladı. Bayburt'un 6'ncı bölgede olması ve devletin imkanlarından daha fazla faydalanması gerektiği görüşü dile getirildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) vatandaşları rahatsız eden kokunun giderilmesi için nasıl bir altyapı çalışması düşünüldüğü sorusu gündeme getirildi. Ayrıca, öğretmen adaylarının görev öncesi eğitimi için bazı illerde oluşturulan Milli Eğitim Akademisi'nin Bayburt'ta bulunmaması eleştirildi. Gümüşhane-Bayburt illerini kapsayan İdare Mahkemesi'nin Bayburt'ta neden açılmadığı, yapımı devam eden askeri kışlanın ne zaman tamamlanacağı konularında Bayburt milletvekilinden halk adına cevap beklendiği ifade edildi. Kurum içi konulara müdahil olan siyasetçilerin, gayretlerini bu belirtilen konular için harcayarak, şehre katkıda bulunması çağrısı yapıldı.

Güneş Enerjisi Santrali Projesi'ne karşı duruldu

Şingah Mahallesi'nde bulunan cezaevi bölgesindeki yaklaşık 900 dönümlük mera alanına yapılması düşünülen Güneş Enerjisi Santrali Projesi'ne karşı çıkıldığı belirtildi. Projenin hem mera alanı olması, hem yerleşim yerine yakın olması, hem de halkın rahatlıkla gezip dolaşabileceği alanın yok olması ve mahalle sakinleri ile halkın projeye karşı olması gerekçe gösterildi.

Kent Konseyi, şehre istihdam sağlamak amacıyla savunma sanayii şirketlerine yatırım yapmaları konusunda davet yazışmaları gerçekleştirdiğini duyurdu. Ayrıca, bazı kurumsal firmalar için de Bayburt'a yatırım yapmaları adına davet yazışmalarının yapıldığı bildirildi. - BAYBURT