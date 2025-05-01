Batman'da İnşaat İşçileri 1 Mayıs Kutlamalarını Çalışarak İzledi

Batman'da inşaat işçileri 1 Mayıs kutlamalarını çalışarak izledi

BATMAN - Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar ve sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenleyip halay çekerek kutlamalar yaparken bazı inşaat işçileri o anları izledi.

Batman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sendikalar ve sivil toplum kuruluşları yürüyüş düzenleyip halay çekerek kutlamalar yaptı. Bazı işçiler ise kutlamaları izlemekle yetindi.

Kent merkezindeki inşaatlarda çalışan ustalar, 1 Mayıs'ta da mesaiye devam etti. Kalıp ustası Yılmaz Çetin, "Bizde 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı inşaatlarda çalışarak sürdürüyoruz" dedi.

Kutlamalar sürerken şantiyede iş başında olan inşaat ustaları, bir yandan çalışmalarını sürdürürken diğer yandan meydanlardaki 1 Mayıs coşkusunu izledi. Etkinlikler, polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti.