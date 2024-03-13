Batman'da güvenlik korucularına iftar yemeği verildi

Batman'ın Sason Kaymakamlığı tarafından ilçedeki güvenlik koruyucuları ve sivil toplum kuruluşlarına iftar yemeği verildi.

Sason ilçesinde bir düğün salonunda verilen iftar yemeğine Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, Sason Kaymakamı Murat Mete, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs, ilçedeki diğer kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda güvenlik korucusu katıldı.

Vali Ekrem Canalp, iftar öncesi salonda bulunan güvenlik korucularının masalarını tek tek ziyaret ederek, kısa sohbetler gerçekleştirerek hatıra fotoğrafı çektirdi. İftar yemeği programı ilçe müftüsü İbrahim Yaman tarafından okunan duaların ardından sona erdi. - BATMAN