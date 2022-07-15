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Batman'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Batman'da 15 Temmuz şehitleri anıldı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 6 yıl önce kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Batman'da anıldı.

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 6 yıl önce kalkıştığı hain darbe girişimi sırasında şehit olan 251 vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Batman'da anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Batman Valisi Ekrem Canalp ve beraberindeki protokol önce Batman Karşıyaka Mezarlığındaki şehitlikte dua edip şehit mezarına karanfil bıraktı. Ardından Kudret Camii'nde, şehit olanlar için Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Programa; Vali Ekrem Canalp'ın yanı sıra Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, kurum müdürleri, STK ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda; Türkçe, Kürtçe ve Arapça olmak üzere 3 dilde Mevlid-i Şerif okutuldu, ilahiler seslendirildi.

Batman İl Müftüsü Nihat Kök'ün yaptığı duanın ardından program yapılan ikramlarla son buldu. - BATMAN

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