Başkan Selvitopu: En Büyük Yatırımımız Geleceğe

Karabağlar Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetimindeki toplantıyı, Saadet Partisi’nin ilçe başkan yardımcıları Şener Uzun, Celal Karabalık ve Necati Tağaç da izledi. Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi’nin spor, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını hatırlatarak, “Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için en büyük yatırımı geleceğimize yapıyoruz” dedi.

Karabağlar Belediye Meclisi'nin eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yönetimindeki toplantıyı, Saadet Partisi'nin ilçe başkan yardımcıları Şener Uzun, Celal Karabalık ve Necati Tağaç da izledi. Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin spor, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını hatırlatarak, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için en büyük yatırımı geleceğimize yapıyoruz" dedi.

Başkan Selvitopu, toplantının açılışında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılını kutladığımızı vurgulayarak Başkan Selvitopu, "Tüm şehitlerimizi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle, minnetle anıyorum. Önümüzdeki hafta da İzmir'in Kurtuluşu'nun yıldönümünü yine hep birlikte, coşkuyla kutlayacağız" dedi.

Başkan Selvitopu 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü de kutladı.

Daha sonra belediyenin devam eden proje ve çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Selvitopu, "Okullarımızın bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyoruz. Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi inşaatımız hızla devam ediyor. Herhangi bir aksilik olmazsa yıl sonuna kadar tamamlayıp Karabağlar gençliğinin hizmetine sunacağız" dedi.

Yeşilyurt Pazaryeri'nin kapalı hale getirilip modernleştirilmesi için çalışmaların başladığını belirten Başkan Selvitopu, "Uğur Mumcu Parkı'nı da yeniden düzenliyoruz. Hedefimiz 29 Ekim'e yetiştirip Cumhuriyetimizin 100. yılını burada kutlamak" diye konuştu.

Günaltay'a pazaryeri ve semt merkezi kazandıracaklarını bildiren Başkan Selvitopu, asfalt, temizlik, park ve kaldırım düzenlemeleri gibi çalışmaların düzenli şekilde devam ettiğini söyledi.

AMATÖR KULÜPLERE YARDIM

Toplantıda, ilçedeki amatör futbol kulüpleriyle altyapı kulüpleri ve engelli kulüplerine nakdi yardım yapılmasıyla ilgili önerge ele alındı. Başkan Selvitopu, Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi'nin İzmir'in en büyük spor komplekslerinden biri olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Karabağlar Belediyesi dar bütçesine rağmen bu yatırımı gerçekleştiriyor. En büyük yatırımı spora, kültür ve sanat tesislerine yapıyoruz. Neden? Çünkü amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve çocuklarımızı bu merkezlerimize çekmek. Ayrıca sosyal yardımlarımızın yıllık tutarı 20 milyon lirayı buluyor. Her ay 3 bin ailemizin Sosyal Destek Kartı'na 500'er lira yüklüyoruz. İmkanlarımız, bütçe olanaklarımız arttıkça, gerek spor gerek sosyal yardımlarımız da artacak."

Konuşmaların ardından önerge oybirliğiyle kabul edildi.

500 HEKTARLIK PLAN ONAYLANDI

Toplantıda, Karabağlar'ın geleceğine ışık tutacak ve 500 hektarlık alanı kapsayan 4. Etap Karabağlar-Günaltay Mahalleleri ve Civarı imar planı, komisyondan geldiği gibi oybirliğiyle kabul edildi. Onaylanan gündem maddesi şu şekilde:

"Karabağlar ilçesi, kuzeyde Halide Edip Adıvar Caddesi, doğuda Yeşillik Caddesi, güneyde Gaziemir İlçe sınırı, batıda Erdal Yaklav Caddesi, Dostluk Bulvarı, 5714/1 Sokak ve Eskiizmir Caddesi ile sınırları tariflenen yaklaşık 500 hektarlık alanda Belediyemizce hazırlanan, Karabağlar Belediye Meclisi'nin 06.08.2019 tarih, 79/2019 sayılı kararı ile kabul edilen ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.09.2020 tarih, 05.718 sayılı kararı ile Başkanlık Makamınca 22.10.2020 tarihinde değişiklikle onaylanan 1/1000 ölçekli 4.Etap Karabağlar-Günaltay Mahalleleri ve Civarı Revizyon İmar Planı'nın iptaline ilişkin İzmir 4.İdare Mahkemesi'nin 05.10.2022 günlü, 2021/672 E. – 2022/1664 K. sayılı kararında belirtilen hususlar dikkate alınarak, üst ölçekli çevre düzeni planı kararları doğrultusunda yeniden hazırlanan 4. Etap Karabağlar-Günaltay Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi ve Plan Açıklama Raporunun, taslak 1/5000 ölçekli nazım imar planı dosyasıyla birlikte oy birliği ile uygun bulunarak, 5216 sayılı Yasanın 7/b maddesine göre işlem yapılmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu"

Toplantıda ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yapılacak parka, yaşamını yitiren Karabağlar Belediyesi'nin Eski Başkanı Sıtkı Kürüm'ün adının verilmesiyle ilgili temenni kararı oybirliğiyle alındı.