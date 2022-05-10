Başkan Savran, mahallelerde incelemelere devam ediyor

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, belediye ekiplerinin gerçekleştirecekleri çeşitli altyapı ve üstyapı çalışmaları öncesinde sorunları yerinde tespit etmek amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran; mahalle ziyaretleri çerçevesinde son olarak 2000 Evler Mahallesi, Bekdik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Güzelyurt Mahallelerinde incelemelerde bulundu. Beraberinde Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte gittiği mahallelerde vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Savran, kendisine iletilen sorunların çözümü için yerinde incelemelerde bulundu. Bekdik Mahallesi'ndeki incelemelerinde Mahalle Muhtarı Kenan Başarır ile de bir araya gelen Başkan Savran, mahallede gerçekleştirecekleri çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Gittiği tüm mahallelerde vatandaşların ve esnafların sıcak ve samimi ilgisi ile karşılaşan Savran, verdikleri desteklerden dolayı vatandaşlara teşekkür etti. Tüm belediye birimleriyle Nevşehir halkına hizmet etmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydeden Savran; "Mahalle muhtarlarımızdan, vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetleri yerinde görmek için bizzat saha da incelemelerde bulunuyoruz. Bu yıl geçtiğimiz yıl kırdığımız asfalt ve altyapı rekorunu daha da geçmek için çaba göstereceğiz. Bunun için tüm çalışma programımızı hazırladık. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. Son olarak gittiği Bekdik Mahallesi'nden kendilerine gelen talepleri değerlendirerek en kısa sürede gerçekleştireceklerini açıklayan Savran sözlerini şöyle sürdürdü;

"Bekdik Mahallesinde muhtarımız bize dört tane ana problem söyledi. Bunlardan birincisi Kuba Cami karşısındaki mezarlık istinat duvarı. Normalde biz 2023 yılında mezarlıklarımızda peyzaj çalışması yapmayı düşünüyoruz. O dönemde yapmayı düşünüyorduk ama bunu biraz daha önceye alacağız. Burası yıllardır önemli bir problem. Bizim de bir özelliğimiz yıllardır yapılmayanları yapmak. İnşallah o istinat duvarı problemini çözeceğiz. İkincisi; ikinci etap arkasında bulunan dere yatağı problemi. O dere yatağının ıslah edilerek çevresinde güvenlik önlemlerinin alınması gerek. Bunu da gündemimize aldık. Su işleri veya belediye olarak bunu yapacağız. Üçüncüsü; pomza ocağına giden bir kadastro yolu var. Orayla ilgili de gerekli çalışmaları başlatacağız. Son olarak ise; sanayi çevre yolundaki OPET petrol istasyonundan İstiklal Ortaokulu'nu takip ederek TOKİ konutlarına bağlanan 557. Sokak var. Burası içinde planlamamızı yaptık. Altyapısını tamamladıktan sonra burayı da sıcak asfalt yapacağız. Bu çalışmaların hepsini bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bizim için her mahallemiz birbirine eşit. Tüm mahallelerimiz bizim için kıymetli." - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel