Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir'den öğrencilere kırtasiye hediyesi

Bağcılar'da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen "Okula Merhaba" şenliğinde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir çocuklara kırtasiye seti hediye etti.

Bağcılar'da okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri için düzenlenen "Okula Merhaba" şenliğinde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir çocuklara kırtasiye seti hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, anasınıfı ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik başlayan uyum eğitimi kapsamında Bağcılar Nene Hatun İlkokulu'nda "Okula Merhaba" şenliği düzenlendi.

Programa Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, Bağcılara İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, meclis üyeleri, muhtarlar ve veliler katıldı.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun programda yaptığı konuşmada, Bağcılar'ın 39 ilçe içinde hatırı sayılır ve eğitim denildiğinde adı anılır bir ilçe olması için gece gündüz çalışacaklarını belirtti.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise Bağcılar Belediyesinin İstanbul'daki belediyeler arasında eğitim denince akla gelen kurumlardan biri olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar yapılan 25 okulda belediye olarak katkılarının bulunduğunu aktaran Özdemir, "Bundan sonraki süreçte de 31 okulun yapılmasıyla ilgili planlamalar devam etmektedir. İlçemize yeni okulları kazandıracağız. Çocuklarımızın geleceği hepimizin geleceği. Okullarımızın bütün ihtiyaçlarında yanlarında olacağız. Bağcılarımızda birinci sınıfa başlayan öğrencilerimizin, gelir durumuna bakılmaksızın, tamamının çantasından kalemine kadar kırtasiye ekipmanlarını Bağcılar Belediyesi olarak kendilerine hediye ediyoruz. Ayrıca birinci sınıf dışında 10 bin ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin de kırtasiye ekipmanı sosyal destek olarak kendilerine takdim edilecektir." diye konuştu.

Törenin ardından protokol üyeleri, sınıfları dolaşarak birinci sınıfların ilk derslerine katıldı.

Çocuklar, kendilerine kırtasiye seti hediye eden Özdemir'e teşekkür etti.

Şenlikte, anaokulu ve ilkokul birinci sınıfa yeni başlayan minikler, okul bahçesine kurulan şişme oyun gruplarında doyasıya eğlendi.

Öte yandan şenlik, bir hafta boyunca ilçedeki 36 okulda devam edecek.