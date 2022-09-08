Başkan Işık, bilgileri aktardı

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, bu yıl 34.'sü Bilecik'te yapılan Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, bu yıl 34.'sü Bilecik'te yapılan Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi'ne konuşmacı olarak katıldı.

1976 yılından günümüze kadar hiç ara verilmeden gelenek haline gelen Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi'nin 34.'sünü Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde Tarım Makineleri Derneği (TARMAKDER) ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) işbirliğiyle gerçekleştirilen Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi'ne, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, konuşmacı olarak katıldı.

Kongrenin amacı; 'Tarımsal Mekanizasyon' ve 'Tarımda Enerji Kullanımı' alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirerek bilimsel bilgi paylaşımını sağlamak, üniversitelerden araştırmacılar ile ilgili sektör ve kamu kurumlarından uzmanları bir araya getirerek mevcut durumu değerlendirmek, yapılması gereken bilimsel ve kurumsal çalışmaları ortaya koymak.

Kongreye katılan Başkan Işık, tarım ve enerjinin Türkiye'nin geleceği olduğunu ifade ederek, kendisinin böyle bir kongreye davet edilmesinden memnun olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA