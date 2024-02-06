TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı Gerçekleştirildi

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın teşrifi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde TOBB Binası'nda gerçekleşen TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Odaları Müşterek Konsey Toplantısı'na katılarak, reel sektörün beklenti, sorun ve çözüm önerilerini aktardı.

Toplantının açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye-Pakistan ikili ortak odasının Türk tarafı başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, "Birlikte pek çok verimli çalışma gerçekleştirdik. Kendisinin liderliğinde, dünyadaki durgunluğa rağmen ihracat hacminde rekorlara imza attık. Dünya pazarlarında aldığımız pay ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktı" dedi.

Hisarcıklıoğlu, Bakan Bolat'ın iç piyasanın etkin ve sağlıklı işlemesine yönelik düzenlemelerin hazırlanmasına ve hayata geçirilmesine öncülük ettiğini aktararak, "Bu sayede mesela otomotivde sıfır ve 2. el piyasalara düzen ve nizam geldi. Kendisinin diyaloğa ve istişareye verdiği öneme de yıllardır hep şahit olduk. Şimdi bakanlık görevinde de aynı vizyoner ve kararlı yaklaşımı görüyoruz. Sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözmek anlamında bakanımızın bu yaklaşımını çok değerli buluyoruz" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise 2023 yılı çalışmalarına ilişkin geniş bir sunum ile müşterek konseyi bilgilendirdi. Bolat, bazı ülkelerin dampingli ve menşei saptırmalı ihracat yaptıklarını belirterek, " Bizim ürünlerimizi almamak için uğraşanlar, gümrük engelleri, tarife dışı engeller çıkaran ülkeler var. Biz bu noktada uysal koyun konumunda değiliz. Yerli ve milli üretimimize zarar veren, Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı işler yapan ülkeler ve onların ürünleri noktasında bizde aktif bir ticaret politikası uyguluyoruz ve uygulamaya da devam edeceğiz" dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy'da müşterek konsey toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki zulmüne dikkat çekerek İslam dünyasının huzur içinde Ramazan ayını karşılaması için kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğine dikkat çeki. Gülsoy, iklim değişikliği ve diğer gelişmelerle birlikte küresel ekonomide rekabet şartlarının çetinleştiğine vurgu yaptı. Türkiye'de enflasyonla mücadeleye odaklanıldığını kaydeden Gülsoy, "Ekonomi yönetimimizin enflasyonu düşürme hedefiyle uygulamaya koyduğu parasal sıkılaştırma politikalarının, belirgin bir yavaşlamaya yol açacağını görüyoruz. Bu süreci, ülke olarak ekonomide iyi günler görebilmek için yaşamamız gereken geçici bir zorluk olarak değerlendiriyor. Hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Gülsoy, nitelikli işgücü talebinin her geçen gün arttığına dikkat çekerek, "Tekstilden ayakkabıya, nakliyeden inşaata kadar tüm sektörlerin nitelikli iş gücüne ihtiyacımız var. Çocuklarımızı reel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim almaya yönlendirmek için mesleki eğitimi bazı avantajlarla desteklememiz gerekiyor. Bunlardan biri meslek lisesi mezunlarının, ücretsiz bir şekilde bedelli askerlik yapması veya askerlikten muaf tutulmasının sağlanmasıdır" dedi.

KTO Başkanı Gülsoy'un, ticaret kesimi temsilen dile getirdiği konular arasında şunlar yer aldı:

"Finansal yönetim ve harcama kontrolü konularında işletmelere büyük avantaj sağlayan ticari kredi kartlarının limitleri ile uygulanan taksit sayısının artırılması, ticari kredi kartı ile kartın ödeme gücüne göre, komisyon olmaksızın vergi ve SGK primi ödeme imkanı sağlanması, yerli ve milli üretimin desteklenmesi, katma değerli üretimin desteklenmesi, perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapılarak, tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya, beyaz eşya, konfeksiyon, triko, hazır giyim, hırdavat malzemesi, akü, oto lastiği ve oyuncakların zincir mağazalarda satılmasının engellenmesi, zincir mağazaların Pazar günleri, dini ve milli bayramlarda kapalı olması, diğer günlerde de 10.00 ile 20.00 saatleri arasında açık olması, bu mağazalarda indirimlerin belirli sürelerde ve sadece belli şubelerde yapılması, zincir mağazalarda indirimli veya promosyonlu satış kampanyalarının süresi ve sıklığı konusunun ayrıca düzenlemeye tabi tutulması, katma Değer Vergisi uygulamasında bazı sektörlerde ürünlerin alım ve satımında uygulanan farklı oranların işletmeler açısından işlem yükü oluşturması, karışıklığa yol açması ve kayıt dışını artırması nedeniyle alım ve satımlarda farklı oranların uygulanmasından vazgeçilip, tek oranlı KDV uygulanması, KDV iadelerinde yaşanılan sıkıntıların giderilmesi, hem iş insanların hem de nakliye işi yapan işletmelerin vize konusunda yaşadığı sorunların çözümü, vize alım işlemlerinin kolaylaştırılması, reel sektöre yönelik uygulamalarda esnaf ve tacir arasında ayırım yapılmaması, iş dünyasının bir bütün olarak değerlendirilmesi, tasarrufla ilgili konularda kamu spotları hazırlanması, akaryakıt sektöründe firmaları zarara sürükleyen çok düşük karlılık oranları, kamu ihalelerinde kanun maddesinin yeniden düzenlenerek mağduriyetlerin önlenmesi ve firmaların adres değişikliği konusunda harç muafiyetinin uygulanması." - KAYSERİ