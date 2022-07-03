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Başkan Beyoğlu vatandaş buluşmalarına devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Başkan Beyoğlu vatandaş buluşmalarına devam ediyor

Diyarbakır'da AK Parti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak sokak vatandaş buluşmalarına devam ediyor.

Diyarbakır'da AK Parti Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak sokak vatandaş buluşmalarına devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaş buluşmalarını hafta sonunda sürdürerek ilçe genelinde mahalle ve evlere gidip vatandaşlarla bir araya geldi. Şeyh Şamil Mahallesi'nde evlerinin önünde dinlenen yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyoğlu daha sonra bazı aileler ile çat kapı buluştu. Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı 'bütün gayemiz şu gökkube altında hoş bir seda bırakmaktır' sözünü anımsatarak milletin dualarına talip olduklarını söyledi. Tevazu ile yaklaşarak vatandaşların teveccühünü kazandıklarını belirten Başkan Beyoğlu, farklı dilleri bilmenin iletişim kurmada avantaj olduğunu ancak başarılı oldukları esas hususun gönül dili olduğunu kaydetti. Başkan Beyoğlu, "İstiyoruz ki günün her saati milletimizle beraber alalım. Bu yüzden hafta sonlarını da buna ayırıyoruz. Bu işten büyük feyz alıyoruz. Nezih bir halkımız var. Kıymet verirseniz teveccüh görürsünüz" dedi. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Beyoğlu Diyarbakır Beyoğlu Bağlar Yerel Haberler

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