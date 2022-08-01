Başkan Ataç cemevlerine yapılan saldırıyı kınadı - Haberler

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Başkan Ataç cemevlerine yapılan saldırıyı kınadı

Başkan Ataç cemevlerine yapılan saldırıyı kınadı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın'ı ziyaret ederek, Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı kınadı.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın'ı ziyaret ederek, Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı kınadı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ankara'da Türkmen Alevi Bektaş Vakfı Genel Merkezi, Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi'ne yapılan saldırıyı kınadı. Yapılan saldırı sonrası Eskişehir Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Ali Ulu ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Derneği Başkanı Mahsuni Ilgın ile bir araya gelen Başkan Ataç, "Birlik ve beraberliğimizden korkanlar çirkin ve hain saldırılara başvurmaya devam ediyor. Hele ki Muharrem ayında, kardeşlerimizin yas orucu tuttuğu dönemde bu tür saldırıların yapılması kabul edilir gibi değil. Hiçbir güç birliğimizin ve beraberliğimizin önüne geçemeyecek. Sizlere geçmiş olsun diliyorum. Umarım faili ya da failleri gereken cezayı alır" dedi.

Ulu ve Ilgın ise Başkan Ataç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hacı Bektaş Veli Ahmet Ataç Tepebaşı Ankara Yerel Haberler

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