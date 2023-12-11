Başakşehir'in en büyük kültür yaşam parkı hizmete açıldı

Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya EtnosporKonfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından hizmete açıldı. Başkan Kartoğlu, "Şehrimizin en büyüğü olan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkımızda, eğitimden sanata, teknolojiden spora komşularımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri bir araya getirdik" dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçenin 13'üncü ve en büyük kültür yaşam parkının yapımını tamamladı. Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'nın açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile çok sayıda ilçe sakini katıldı.

"13'üncü ve en büyükkültür yaşam parkımız"

Törende konuklara hitap eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Şehrimizin on üçüncü ve en büyük kültür yaşam parkına, Türk düşünce hayatında fikirleri ve eserleriyle derin izler bırakan yazar ve şair Necip Fazıl Kısakürek'in ismini verdik. Üstad'ın ismini yaşatmanın yanında, özellikle çocuk ve gençlerimize Necip Fazıl'ı anlatabilme imkanına da sahip olacağız. Eğitimden sanata, teknolojiden spora komşularımızın ihtiyacı olan tüm hizmetleri, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Yaşam Parkımızda bir araya getirdik. Hepsini bu eserin çatısı altına sığdırdık. Belediyecilikte yeni bir model anlayışıyla inşa ettiğimiz merkezimiz, her yaştan ilçe sakinimize yönelik etkinlik ve hizmetlerimizin yeni adresi olacak" şeklinde konuştu.

"Başakşehir geleceği yakalamış"

Başakşehir'de olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Başakşehir'de gençlere yönelik birçok hizmet bulunuyor. Biz Başakşehir'de olmaktan memnunuz. Geleceği yakalamış bir şehir olmasından memnunuz. Belediyenin yapmış olduğu bu merkez, en üst noktaya ulaşmış. Başakşehirliler birçok imkandan faydalanabilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'nın ilçeye hayırlı olmasını diledi. Başakşehir'in İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olduğuna işaret eden Bakan Kacır, "Her yaştan vatandaşımızın hizmetine sunulan bu önemli merkez hayırlı olsun. AK Parti'mizin öncü projelerinden biri olmuştur. Milletimize hizmet yolunda koşmaya devam ediyoruz. Kadın aktivite merkezinden sanat atölyelerine kadar muazzam bir merkez faaliyete geçiyor. Allah çalışanın, alın teri dökenin her zaman yardımcısıdır. Türkiye'nin dört bir yanında, bu ülkenin aydınlık yarınları için var gücümüzle çalışıyoruz. İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Başakşehir için yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Çok yakında Özdemir Bayraktar Bilim Kültür Yaşam Merkezi'nin de açılışını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, "Türkiye'nin dört bir yanında bilim merkezlerimizle, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'mizle bu ülkenin aydınlık yarınlarının hizmetinde olmaya bu inançla devam ediyoruz. Dünyanın en büyük, havacılık, uzay ve teknoloji festivalleri TEKNOFEST'leri, milyon milyon gencimizin katılımıyla gerçekleştirmeye bu inançla devam ediyoruz. Bu ülkenin evlatlarını geleceğe en iyi şekilde hazırlamak adına kurduğumuz akademilerde, robotikten yazılıma, yapay zekadan siber güvenliğe en yenilikçi eğitim programlarını bu şuurla hayata geçiriyoruz. Gençlerimizin önlerindeki tüm engelleri kaldırarak dünyanın en başarılı teknoloji girişimlerinin Türkiye'mizden çıkması için çalışmayı bu inançla sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu, bugün yeşil alanlarıyla, düzenli şehirleşme yaklaşımıyla İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri olan Başakşehir'imiz için yeni ve yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz. İstanbul Kalkınma Ajansımız tarafından desteklenen Yetenek Başakşehir Mesleki Eğitim ve Kariyer Projesini başlattık. 125 gencimizin yazılım eğitimi almasını ve bu alanda istihdamını sağlayacağız. Hayata geçirdiğimiz "Dijital Medya Araştırma ve Görsel Sanatlar Akademisi" ile; dijital platformların etkin kullanımını, kültürümüzden beslenen özgün sanat ürünlerinin gençlerimiz tarafından geliştirilmesini sağladık. Çok yakında belediyemizin öncülüğünde Başakşehir Özdemir Bayraktar Başakşehir Bilim Merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Gazzeli annelerin acıları, hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez"

"Gazzeli annelerin acıları, hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez" diyen Bakan Kacır, "Türkiye'mizi kuvvetlendirmek, Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirmek, bilimde, teknolojide yüzyıllar sonra yeniden iddia sahibi olabilmek, Cumhuriyetimizin ikinci asrına Türkiye Yüzyılı mührünü vuracak, Tam Bağımsız Türkiye'yi dost düşman herkesin zihnine mıh gibi çakacak işler yapmak, elbette müreffeh bir Türkiye'yi inşa etmek demektir. Ama bunun da ötesinde, ışığın bu topraklardan yükselmesini bekleyen, Türklerin, Türkiye'nin düşmemesi için yer yüzünün dört bir köşesinde seccadelerine kapanarak dua eden, mahzunların, masumların, mazlumların umudunu yükseltmek demektir. Bizim için asıl olan budur, nihai gayemiz budur. Biliyoruz ki, bugün bilim ve teknolojideki üstünlüklerine güvenerek başkalarına zulmedenlerin, varacağı bir yer, elde edeceği hakiki bir netice yoktur. Zulm ile abad olunmaz. Kucaklarında bebeklerinin çıplak bedenleriyle feryat eden Gazzeli annelerin acıları, hıçkırıkları üzerine bir medeniyet inşa edilmez, edilemez. Bu acı, bu feryat, bu zulüm elbet son bulacak. Elbet gün yeniden aydınlanacak, güneş yeniden hür Filistin'in, özgür Gazze'nin üzerine doğacak" dedi.

"Başakşehir bir marka"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Başakşehir'de hayata geçirilen yatırımların önemine değindi, Gençlere yönelik yatırımların dikkat çekici olduğunun altını çizen Bakan Bak, "Başakşehir'de yapılan tesislerden dolayı çok memnunuz. Bizim açımızdan Başakşehir bir marka. Teknolojide devasa yatırımlar yapılıyor. Gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri adına Neci Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı önemli bir merkez. Bir yanda spor diğer yanında kültür sanat bulunuyor. Başakşehir'de her mahalleye spor alanları yapılıyor. Bunlar da çok kıymetli ve önemli" diye konuştu.

Eğitim, sanat ve spor bir arada

Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı'nda, Başakşehirli annelerin çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçireceği anne çocuk sınıfı, ilk ve ortaokul öğrencilerinin okul harici zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceği bilgievi yer alacak. Başakşehirli gençlerin gelişimine katkı ve özel yetenek sınavlarına hazırlanmalarını sağlayacak tiyatro ve müzik akademilerinin yanı sıra Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER) ve 20 bin kitap kapasiteli kütüphane ilçe sakinlerine hizmet verecek. Merkezde yediden yetmişe tüm Başakşehirlilerin spor yapmasını sağlayacak yarı olimpik havuzu, profesyonel fitness alanı ve jimnastik salonu da hizmete açıldı. - İSTANBUL