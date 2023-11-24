Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, öğretmenler günü kutlandı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında hastane sınıfı öğretmenleri ile bir araya gelerek Öğretmenler Günü kutlandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında hastane sınıfı öğretmenleri ile bir araya gelerek Öğretmenler Günü kutlandı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, öğretmenler günü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Hastane Yönetimi, çocuk hemşireleri, hastane sınıfı öğrencileri ve hastane sınıfı öğretmenleri katılımıyla gerçekleşen etkinlikte hastane sınıfı öğrencileri, öğretmenlere yaptıkları resimleri sundu. Etkinlik, Öğretmenler Günü pastasının kesilmesi ve öğretmenlere çiçek takdim edilmesi ile son buldu.

Koordinatör Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Öğretmenlik büyük sorumluluk üstlendikleri meşakkatli bir yolculuktur. Bu yolda her türlü zorluğa karşı elinden gelen çabayı büyük bir fedakarlıkla ortaya koyarlar. Hastane sınıfı öğretmenlerimize, gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı gönülden teşekkürlerimi iletiyorum" ifade etti.

Öğretmeler yaptıkları açıklamada, "Hastanedeki çocuklar sadece doktorunu, hemşiresini ve velisini görebiliyor. Birçok çocuk, enfeksiyon riski sebebiyle koridora dahi çıkamıyor. Çok kasvetli bir ortam ve çocukların üzerinde hastalığın külfeti var. Biraz olsun çocukları o duygudan uzaklaştırabilmek çok önemli. Buna ancak bir öğretmenin gücü yetebilir, çocukların elinden tutup, bambaşka bir masal dünyasına götürebiliriz" ifadelerine yer verdi.

Hastane sınıfında eğitim gören 12 yaşındaki İbrahim Aslan, bir haftadır hastanede olduğunu belirterek, "7. sınıfta okuyorum, matematik, Türkçe ve görsel sanatlar gibi dersler alıyorum. Hastane sınıfında çok iyi eğitim veriyorlar. Öğretmenlerimiz çok güler yüzlü ve çok iyiler. Burada aldığım eğitim sayesinde derslerimden geri kalmıyorum." diye konuştu.

Sınıfta eğitim gören 12 yaşındaki Emirhan Panzehir ise matematik, Türkçe ve sosyal dersler aldığını vurgulayarak, "Öğretmenlerimden çok memnunum, hepsi çok güzel ders anlatıyor, hatta bizimle oyun da oynuyorlar. Hastanede eğitim verildiğini bilmiyordum, buraya gelince öğrendim. Derslerimden geri kalmamak beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL