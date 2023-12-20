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Bandırma'da Trafik Sorunu: Hürriyet İlkokulu Önünde Kurallar İhlal Ediliyor

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Hürriyet İlkokulu önünde trafik kuralları ihlal edilerek diğer sürücülere geçiş şansı tanınmıyor. Okul giriş ve çıkış saatlerinde servis araçları ve velilerin özel araçlarıyla oluşturulan araç yoğunluğu, trafiğin kilitlenmesine ve uzun süreler beklemeye neden oluyor. Vatandaşlar somut adımlar atılmasını talep ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hürriyet İlkokulu önünde trafik kuralları ihlal ediliyor, diğer sürücülere geçiş şansı tanınmıyor.

Bandırma'nın en işlek caddelerinden biri olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan, Hürriyet İlkokulu giriş ve çıkış saatlerinde trafik sorunu büyüyor. Servis araçların ve çocuklarını özel araçlarıyla okula bırakan velilerin oluşturduğu araç yoğunluğu özellikle okul çevrelerinde dakikalarca trafiğin kilitlenmesine yol açıyor. Sabah saatlerinde işine gitmek veya çocuğunu okula bırakan vatandaşlar otobüs duraklarında ve yollardaki yoğunluk nedeniyle uzun süreler beklemek zorunda kalıyor.

Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde servis araçları cadde üzerine park ediyor. Dakikalarca cadde üzerinde bırakılan okul servisleri, trafikte aksamalara sebep oluyor. Veliler de araçlarını cadde üzerine bırakınca yol tamamen trafiğe kapanıyor. Trafik sorunu yüzünden insanlar zaman zaman trafikte tartışıp hoş olmayan hareketlerde bulunarak birbirini kırıyor, hakarete varacak söylemlerde bulunuyorlar.

Oldukça işlek olan bu caddenin okul saatlerinde trafikte aksamalara neden olması vatandaşlar ve diğer sürücülerin tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar bu alanda trafiği rahatlatmak için bir an evvel somut adımlar atılmasını istiyorlar. Bazı sürücüler ve veliler Bandırma Bilim Sanat Merkezi bahçesine servis araçları için otopark imkanı sağlanırsa bu sorunu bir nebze olsun çözebilir" ifadesinde bulundular. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Caddesi Balıkesir Hürriyet Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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