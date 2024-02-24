Üye Girişi
Haberler

Bandırma'da Engelli Bireylere Destek İçin Mavi Kapak Kampanyası Devam Ediyor

Güncelleme:

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde engelli bireylere destek olmak ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Paşabayır Mahallesi sakinleri ile birlikte mavi kapak kampanyası devam ediyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde engelli bireylere destek olmak ve çevre duyarlılığına dikkat çekmek amacıyla Paşabayır Mahallesi sakinleri ile birlikte mavi kapak kampanyası devam ediyor.

Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, engelli bireylere destek amacıyla Paşabayır Mahallesi sakinleri ile birlikte mavi kapak kampanyasını sürdürüyor.

Paşabayır Mahallesi'nde geçen dönem muhtarlık yaparken hayatını kaybeden Fuat Şentürk'ün eşi Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk, eşinin engellilere yönelik hayalini gerçekleştirerek, başlattığı mavi kapak kampanyasını sürdürmeye devam ediyor. Hacı Yusuf Mahallesi'nde duyarlı bir vatandaş, kendi imkanlarıyla biriktirdiği kapakları Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk'e teslim etti. mavi kapak kampanyasında toplam 8 engelli sandalye teslim eden muhtar, 9'uncu sandalyeyi de duyarlı bir vatandaş sayesinde ihtiyaç sahibine ulaştıracak.

Şentürk "Engelli kardeşimize araç alacağımız için çok mutluyum"

Paşabayır Mahalle Muhtarı Belgin Şentürk "Bildiğiniz üzere mavi kapak kampanyası ile özdeşleştik. Muhtarlık döneminde 8 engelli aracı aldık ve 9'uncunun yolu gözüktü. Hacı Yusuf Mahallesi'nden duyarlı bir vatandaşımız Ferzan Türksever bu konuda çok duyarlı ve tek başına bu kapakları toplayıp, muhtarlığımıza teslim ettiler. Aynı zamanda üç muhtar arkadaşımda bana çok destek çıktı. Mavi kapak kampanyasına mahallemizden, çevre mahallerimizden de büyük destek var. Manevi açıdan yine bir engelli kardeşimize araç alacağımız için çok mutluyum. Mahallemin 7'den 70'e kampanyamıza destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Balıkesir Engelliler Çevre Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dinimizde kandil var mı? İslam'da kandil var mıdır? İslamiyet'te Kandil gecesinin yeri ve önemi nedir? Bir yılda kaç kandil var? Bir yılda kaç kere kandil olur, kaç tane vardır? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Berat kandili hangi ibadetler yapılır? Berat kandilinde oruç tutulur mu, ne namazı kılınır? 24 Şubat kandil mi? Yarın kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Berat kandili hangi gece? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title