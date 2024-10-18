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Balıkesir'de Zeytin Hasadı Tüm Hızıyla Sürüyor

Balıkesir'de Zeytin Hasadı Tüm Hızıyla Sürüyor
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Balıkesir'in Kuzey Ege ilçelerinde 12 milyon zeytin ağacında hasat devam ediyor. Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, siyah ve yeşil zeytinlerin farklı ağaçlardan gelmediğini açıkladı.

Balıkesir'in Kuzey Ege bölgesindeki Edremit, Ayvalık, Havran, Burhaniye ve Gömeç ilçelerinde yaklaşık 12 milyon zeytin ağacında hasat tüm hızıyla sürüyor. Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, vatandaşların siyah ve yeşil zeytinlerin farklı ağaçlardan hasat edildiği yönündeki düşüncelerinin yanlış olduğunu ifade etti.

Siyah ve yeşil zeytin arasındaki farka değinen Zeytin ve Zeytinyağı Üretici Dernekleri Federasyon Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, "Şimdi genelde yurttaşlarımız 'siyah zeytin, yeşil zeytin ağacı ayrıdır, farklıdır' diye düşünürler, değildir. Ekim ayının başlarında biz siyah-yeşil zeytin için ilk hasatlara başlarız. İşte bugün tarlamızda görülen bu. Zeytin yeşildir o vakit. Yeşil zeytini işledikten sonra yani içinden siyahını, çürüğünü, çayını ayırdıktan sonra çizeriz ve yeşil sofralık zeytin olarak bütün ülkemize sunulur. Daha sonra bu kasım-aralık aylarında topladığımızda bu da siyahlaşan bir zeytin olur. Oradan devam eder" dedi.

Yeşil ve siyah zeytinlerden çeşitli adlarda zeytinyağı üretildiğini ifade eden Semerci, "Üretim esnasında zeytinyağı sıkılmaya da ekim ayında başlanır. Erken hasat diye nitelendirdiğimiz bir yağ çıkar. Arkasından olgun zeytine geçtiğimiz zaman klasik sızma çıkar. Biraz daha kalitesi düşük olanlarda birinci diye bir zeytinyağı çıkar" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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