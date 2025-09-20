Bakan Yumaklı: "Alanya'da çıkan yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da erken kivi hasadına katıldı ve üreticilerle bir araya geldi. Bakan Yumaklı, tarımsal üretimde katma değerli ürünlerin önemine dikkat çekerken, Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarıyla ilgili yapılan müdahaleleri de değerlendirdi. Yumaklı Alanya'daki yangının enerjisinin düşürüldüğünü, Köyceğiz'de ise ulaşılması zor bir alanın olduğunu aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi program için Sakarya'ya geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak ülkenin önde gelen kivi üreticilerinden bir işletmede erken kivi hasadına katıldı, üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretimde katma değerli ürünlerin önemine dikkat çekti. Ayrıca Bakan, Antalya ve Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla ilgili yapılan müdahaleler ve alınan önlemler hakkında da bilgi verdi.

"Türkiye'de 2025 yılında kivi rekolte beklentimiz yaklaşık 90 bin ton"

Tarımsal üretimin dışsal etkilere maruz kalabilen bir sektör olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Hem yeni üretim desenlerini oluşturmak hem alternatif ürünleri oluşturmak, katma değerli ürünlerin üretilmesi için gayret sarf etmek son derece önem arz ediyor. Kivi de bunlardan bir tanesi. Bu bölgenin özellikle üretim desenini de değiştirmiş durumda. Türkiye'de 2025 yılında kivi rekolte beklentimiz yaklaşık 90 bin ton. Bunun 7 bin 500 tonunu Sakarya üretiyor. Yaklaşık olarak bu 7 bin 500 tonun da 7 bin tonu ihraç edilecek. Tabii bütün Türkiye'den ama biraz önce arkadaşlarla konuştuğumuzda bunun yüzde 65'inin Sakarya'dan, hatta bu bahçeden ihraç edildiğine dair görüştük" diye konuştu.

"Etrafımızdaki ülkelerin bu ürünün tedarikiyle ilgili Türkiye'ye başvuruyor"

Konuşmasını sürdüren Bakan Yumaklı, "Elbette ki bu tür katma değerli ürünler bir zamanlar ülkemizde olmayan ürünlerdi, ama bugün itibariyle sadece bizim değil, aynı zamanda etrafımızdaki ülkelerin de bu ürünün tedarikiyle ilgili Türkiye'ye başvurduğunu söylemek lazım. Elbette ihracat rakamını artırmak için elimizden geleni yapacağız. Bu ürünün başka bir özelliği daha var. Sadece ihracat için konuşmuyoruz elbette. İstanbul gibi çok önemli bir pazar yakınlığı da başka bir avantaj sağlıyor. Dediğim gibi, üretim desenlerini değiştirmek, katma değerli ürünlerin üretilmesini sağlamak, o bölgeye, o iklime, o toprağa uygun ürünlerin üretilmesini sağlamak son derece önemli. Bütün üreticilerimize gayretleri için teşekkür ediyorum. Tarımsal üretimin bir diğer önemli ayağı da tarım teknolojilerini kullanmak. Özellikle bu tür ürünlerin üretilmesinde tarım teknolojilerinin izleme, değerlendirme ve veri analizi süreçlerinde kararları desteklemesi son derece kıymetli" şeklinde konuştu.

"Toplamda 46,5 milyar TL üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız"

Bu sene ülkede çok farklı iklim değişikliğinden kaynaklı problemlerle karşılaştıklarına değinen Bakan Yumaklı, "Şubat ayında zirai don oldu. Nisan ayında yine zirai donun etkisini çok yoğun şekilde hissettik. Kuraklık da çok büyük alanlarda etkiliydi. Bunlarla ilgili elbette üreticilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Zirai donla alakalı olarak, 23 milyar TL civarında tarım sigortası olan üreticilerimizin ödemelerini yapmaya başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla tarım sigortası olmayan, ancak Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilerimizin maliyetlerini karşılamak üzere bir çalışma başlatmıştık. Bu da yaklaşık 23,5 milyar TL tutarında bir rakama denk geliyor. Ödemelere başlıyoruz ve kasım ayının sonuna kadar 23 milyar TL'lik ödemeler, 23,5 milyar TL'lik diğer ödemeler olmak üzere toplamda 46,5 milyar TL üreticilerimizin hesaplarına geçmiş olacağız. Tarım sigortasının iklim değişikliği ve farklı meteorolojik olaylardan kaynaklanan olumsuz sonuçların önlenmesi adına mutlaka yapılması gerektiğini üreticilerimize iletmiş olayım" ifadelerini kullandı.

"Alanya'da çıkan yangının enerjisi büyük oranda düşürüldü"

Antalya ve Muğla'da yaşanan yangınlara değinen Bakan Yumaklı, "Maalesef 23.00'ten sonra, hatta gece saat 02.00 civarında çıkan yangınlar oldu. Tek bir yangın değildi; Antalya'da aynı gece 6–7 tane yangın çıktı. Muğla'da da benzer durum yaşandı. Şu anda sadece Muğla Köyceğiz'de ulaşılması zor bir alan var, oraya yoğunlaşmış vaziyetteler. Oraya herhangi bir araç çıkaramıyorsunuz, ama çözüm yolları aranıyor. Hava ile müdahalelerimiz devam ediyor. Alanya'da önce çıkan yangın büyük oranda enerjisi düşürüldü, büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak bundan 5 kilometre ötede yeni bir yangın daha çıktı maalesef onunla uğraşıyorlar. Günün ilerleyen saatlerinde buradan iyi haber vereceğiz" dedi.

"Açık alanlarda ateş yakmayalım"

15 Ekim'e, yağışların etkili olduğu ana kadar herksin hassas olması gerektiğini altını çizen Bakan İbrahim Yumaklı, "'Bir şey olmaz' demememiz gerekir. Bahçelerde yaptığımız temizliklerin çerlerini, çöplerini yakmamamız gerekir. Çok ufak problemlerin devasa alanları yaktığını görüyoruz. Yangınlara hemen müdahale ediyoruz, ama önlem almak her zaman daha iyidir. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Yangın çıkan illerimize, Muğla'ya ve Antalya'ya geçmiş olsun diyorum" diye konuştu. - SAKARYA