Bakan Yanık, şehit yakınları ve gaziler ile iftarda bir araya geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Biz Türkiye olarak bugün 85 milyonluk kader birliği yapmış, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehit yakınları ile gaziler ve aileleri için bir restoranda verilen iftarda bir araya geldi. Programda konuşan Yanık, "Bu sene Ramazan ayı 6 Şubat depremleri sebebiyle canlarını kaybeden vatandaşlarımız sebebiyle biraz buruk karşılandı. İftar ve sahur sofralarında edilen dualarda okunan mukabelelerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız hep vardı. Bir kez daha bu mübarek zaman dilimlerinde depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve halen tedavileri devam eden yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Hamdolsun, yaşadığımız felaketi, açılan derin yaraları da birlikte sarmayı başaracağız, başarıyoruz. Çünkü bu necip milletin mayası sağlamdır. Devletimiz de tüm imkanlarıyla hemen depremin akabinde seferber oldu ve çalışmaları yürütüyor. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bugüne kadar şehitlerimizin bizlere emaneti olan, vatanımıza, bayrağımıza, istiklal ve istikbalimize her ne pahasına olursa olsun daima sahip çıktık. Şehitlerimizin aziz hatıralarını hep diri tuttuk. Sizler şehitlerimizin bizlere güzide emanetlerisiniz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatmada ne söylesek az, ne kadar güzel kelimeler kullansak yetersiz kalır" diye konuştu.

"Sizlere bakanlık olarak ne yapsak minnet borcumuzu ödemede yeterli gelmeyeceğinin bilincindeyiz"

"Bakanlık olarak sizin için hangi imkanları sağlarsak sağlayalım minnet borcumuzu ödemede yeterli gelmeyeceğinin bilincindeyiz" ifadelerini kullanan Bakan Yanık, "Biz de bu bilinçle her yapılan hizmeti, daha iyileştirmek, daha çoğaltmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gelir desteğinden istihdam hakkına, sağlık hizmetlerinden eğitime varana kadar pek çok alanda sizlerin yanınızda olduk, yüzünüzdeki tebessümü diri tutan hizmetler sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Hak sahibi şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile vazife mamulleri için şehir içi toplu taşıma hizmetleriyle demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz yararlanma hakkını sağladık. Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımızın yaşam kalitesini yükseltip onlara daha yüksek standartlarda hizmet vermek için kurumlar arası işbirliği protokolleri de yapıyoruz. Bu çerçevede Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yollarıyla veri paylaşımı protokolü, Ankara Üniversitesi ile de iş birliği protokolü imzaladık. Bakanlığımızla Türk Hava Yolları arasında imzaladığımız protokolle şehit ve gazi yakınları ile gazileri uçak biletlerinde yüzde 50 indirim uygulamasını sağladık. Bu protokollerle tüm hak sahiplerinin yaşam standartlarını inşallah daha da yükselteceğiz" dedi.

Kısa zaman önce bakanlık tarafından hazırlanan ve tüm muharip gazilerin aylıkları ile ilgili kanun değişikliğinin Resmi Gazetede yayınlandığını açıklayan Bakan Yanık, "Bundan böyle muharip gazilerimizin almakta oldukları şeref aylıkları sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın asgari ücret tutarında eşitlenmiştir. Sizlerin huzurlu bir yaşam sürmeniz için elimizden gelen maddi ve manevi gayretleri göstermeye devam edeceğiz. Biz Türkiye olarak bugün 85 milyonluk kader birliği yapmış, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Ülkemizi böyle görüyoruz. Güçlü ve müreffeh bir Türkiye'nin mücadelesini milletçe hep beraber vereceğiz. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. Yüzyılın yükselen muhkem ve lider gücü olmayı başaracağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı. - OSMANİYE

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