Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'yi şu andaki hale getirdik
Erdoğan'dan çok konuşulacak "Suriye" çıkışı: Biz adım atmadık ama...
Ferdi Tayfur, son yolculuğuna uğurlandı
Bahçeli, Ferdi Tayfur'a böyle veda etti
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrailli esirin son sözlerini yayınladı
Nevzat Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren bir eylem nedeniyle öldürüldü
Bahtiyar'ın avukatı: Narin cinsellik içeren eylem nedeniyle öldürüldü

Bakan Bolat: 'Suriye'ye 40 bine yakın bir dönüş gerçekleşti'

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hatay'ın 3 gümrük kapısından 27 bin 941 kişi kesin geri dönüş yaptı, diğer gümrük kapılarını da dahil ettiğimizde Sayın İçişleri Bakanı'mızın ifadesine göre 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek buradaki tampon bölgede incelemelerde bulundu.

Daha sonra sınır kapısı önündeki sivil toplum kuruluşlarına ait yardım araçlarını ve yapılan hizmetleri inceleyen Bolat, ülkesine geçiş için sınır kapısı önünde bekleyen Suriyelileri de selamladı. Burada açıklamalarda bulunan Bolat, 8 Aralık 2024'te Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcının gerçekleştiğini söyledi.

"40 BİNE YAKIN BİR GERİ DÖNÜŞ GERÇEKLEŞTİ"

Ülkesine geçiş yapan Suriyelilerin sayısına ilişkin soruya da Bolat, bu sabah Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bilgi aldığını belirerek, şu yanıtı verdi:

"Hatay'ın 3 gümrük kapısından 27 bin 941 kişi kesin geri dönüş yaptı, diğer gümrük kapılarını da dahil ettiğimizde Sayın İçişleri Bakanı'mızın ifadesine göre 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti. Biliyorsunuz tabii orada şartları görmek istiyorlar önce. Türkiye'de okullarda çocukları okuyanlar var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda geri dönüşler hızlanacaktır. İçişleri Bakanlığımız yeni bir uygulama başlattı. 6 ay içinde orada yerinde görme, şartları oluşturma anlamında üç kez geçici olarak gidiş ve dönüş hakkı verildi. Bu da oradaki şartların oluşturulmasıyla geri dönüşlerin hızlanmasını sağlayacaktır."

Bakan Bolat: 'Suriye'ye 40 bine yakın bir dönüş gerçekleşti'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OGÜN ASLAN - Yerel
img

Belediye başkanı talimat verdi, tüm şehir Ferdi Tayfur dinledi
img

Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
img

Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut Kaplan:

8 aralıktan beri 40.000 gitti ama gidenlerin yeri çok geçmeden yeni doğumlarla giderildi

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi
Vedat Milor'dan dikkat çeken Kent Lokantası yorumu
Galatasaray, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendi
Cimbom, Göztepe'yi de devirdi
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Alex ve Caner birbirine sarıldı, herkes aynı yorumu yaptı
Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Göztepe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Göztepe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Brighton Arsenal CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Arsenal maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Samsunspor Trabzonspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Samsunspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? CANLI maç izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Ocak günün maçları nereden izlenir? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY GÖZTEPE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bournemouth Everton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bournemouth Everton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Manchester City West Ham CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Manchester City West Ham maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Crystal Palace Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Crystal Palace Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ocak Maltepe, Fatih, Küçükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.