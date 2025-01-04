Bakan Bolat: 'Suriye'ye 40 bine yakın bir dönüş gerçekleşti'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelerek buradaki tampon bölgede incelemelerde bulundu.

Daha sonra sınır kapısı önündeki sivil toplum kuruluşlarına ait yardım araçlarını ve yapılan hizmetleri inceleyen Bolat, ülkesine geçiş için sınır kapısı önünde bekleyen Suriyelileri de selamladı. Burada açıklamalarda bulunan Bolat, 8 Aralık 2024'te Suriye'de yeni bir dönemin başlangıcının gerçekleştiğini söyledi.

"40 BİNE YAKIN BİR GERİ DÖNÜŞ GERÇEKLEŞTİ"

Ülkesine geçiş yapan Suriyelilerin sayısına ilişkin soruya da Bolat, bu sabah Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan bilgi aldığını belirerek, şu yanıtı verdi:

"Hatay'ın 3 gümrük kapısından 27 bin 941 kişi kesin geri dönüş yaptı, diğer gümrük kapılarını da dahil ettiğimizde Sayın İçişleri Bakanı'mızın ifadesine göre 40 bine yakın bir geri dönüş gerçekleşti. Biliyorsunuz tabii orada şartları görmek istiyorlar önce. Türkiye'de okullarda çocukları okuyanlar var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda geri dönüşler hızlanacaktır. İçişleri Bakanlığımız yeni bir uygulama başlattı. 6 ay içinde orada yerinde görme, şartları oluşturma anlamında üç kez geçici olarak gidiş ve dönüş hakkı verildi. Bu da oradaki şartların oluşturulmasıyla geri dönüşlerin hızlanmasını sağlayacaktır."